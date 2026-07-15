¿Quién es Anthony Gordon, Jugador que Insultó el 'Vasco' Aguirre y Autor del Gol vs Argentina?

El inglés Anthony Gordon, el fichaje bomba del Futbol Club Barcelona para la temporada 2026-2027, se convirtió este miércoles 15 de julio en el autor del primer gol del encuentro entre Inglaterra vs Argentina de la Semifinales del Mundial 2026.

Con su tanto, Gordon, que destacaba por su velocidad y calidad para definir, metía temporalmente a Inglaterra en la Final de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA, donde ya espera España por su rival.

El extremo inglés, que días atrás fue protagonista de un viral intercambio con Javier "El Vasco" Aguirre durante el partido entre México vs Inglaterra, apareció ahora como el autor del gol con el que Inglaterra tomó ventaja frente a Argentina en las Semifinales.

El futbolista de los Tres Leones es considerado una de las grandes figuras de su generación gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad para jugar por ambas bandas.

¿Quién es Anthony Gordon?

Anthony Gordon nació el 24 de febrero de 2001 en Liverpool, Inglaterra, y comenzó su formación en las fuerzas básicas del Everton, club con el que debutó profesionalmente en 2017.

Tras consolidarse como una de las promesas del futbol inglés, fue transferido al Newcastle United en enero de 2023, donde dio un salto de calidad al convertirse en uno de los atacantes más peligrosos de la Premier League.

Después de su destacada actuación en el Mundial 2026, Gordon también protagonizó uno de los fichajes más importantes del mercado al incorporarse al FC Barcelona, consolidándose como una de las grandes apuestas del futbol europeo.

Anthony Gordon, de Inglaterra, anota el primer gol de su selección ante Emiliano Martínez. Foto: Reuters

Así fue la polémica con "El Vasco" en partido vs México

Anthony Gordon se hizo tendencia durante los octavos de final entre México e Inglaterra luego de que las cámaras captaran a Javier Aguirre gritándole un insulto en pleno partido.

El estratega mexicano le lanzó un "Hey, Gordon... f*** you", aunque inmediatamente sonrió, provocando que la escena se viralizara en redes sociales.

Lejos de molestarse, el inglés explicó días después que tomó el momento con humor. Incluso aseguró que Aguirre estuvo bromeando con él y con Jude Bellingham durante gran parte del encuentro.

Erik Lira de México en acción con Anthony Gordon de Inglaterra. Foto: Reuters

Anthony Gordon, el autor del primer tanto vs Argentina

En las semifinales del Mundial 2026, Gordon volvió a aparecer en un momento clave al marcar el primer gol de Inglaterra frente a Argentina.

El atacante aprovechó su velocidad y capacidad para atacar los espacios para convertirse nuevamente en uno de los hombres más peligrosos del conjunto dirigido por Thomas Tuchel, confirmando el gran torneo que ha firmado.

Con ese tanto, Gordon reafirmó su condición como una de las figuras inglesas más importantes de la Copa del Mundo y uno de los futbolistas con mayor proyección del futbol europeo.

AMP