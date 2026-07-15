¿Quién es Anthony Gordon, Jugador que Insultó el 'Vasco' Aguirre y Autor del Gol vs Argentina?

El fichaje bomba del Futbol Club Barcelona se convirtió este miércoles en el autor del primer gol del encuentro entre Inglaterra vs Argentina

Anthony Gordon, de Inglaterra, celebra el primer gol con Declan Rice. Foto: ReutersAnthony Gordon, de Inglaterra, celebra el primer gol con Declan Rice. Foto: Reuters
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