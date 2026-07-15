Joven Desaparecido es Encontrado con Visibles Huellas de Violencia al Poniente de Hermosillo

Tras varios días desaparecido, un joven de 23 años fue localizado con vida la mañana de este martes, luego de haber sido abandonado con visibles huellas de violencia a un costado de la carretera 26, en el poniente de Hermosillo.



El hallazgo se registró alrededor de las 7:30 horas en las inmediaciones del fraccionamiento Renaceres Residencial, donde un reporte al número de emergencias alertó sobre una persona tirada. Al llegar, socorristas y elementos de seguridad municipal encontraron al afectado desnudo, con manchas de sangre y múltiples golpes en distintas partes del cuerpo.

El joven había sido privado de la libertad en la colonia Urbi Villa Campestre

La víctima fue identificada como Jesús Gabriel, quien, de acuerdo con la información disponible, había sido privado de la libertad alrededor de las 23:00 horas del pasado 11 de julio en la colonia Urbi Villa Campestre.



Paramédicos de Cruz Roja le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer el caso y dar con los responsables.