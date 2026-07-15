Joven Desaparecido es Encontrado con Visibles Huellas de Violencia al Poniente de Hermosillo

Tras varios días desaparecido, un joven fue encontrado con visibles huellas de violencia a un costado de la carretera 26, al poniente de Hermosillo, Sonora.

Joven Reportado Como Desaparecido es Encontrado con Huellas de Violencia en HermosilloJoven Reportado Como Desaparecido es Encontrado con Huellas de Violencia en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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Impactante hallazgo en Hermosillo: joven de 23 años encontrado con huellas de violencia tras días desaparecido. Autoridades investigan el caso.

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