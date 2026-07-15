Este Es el Origen de "El Jando", el Piloto que Trasladó a "El Mayo" a EUA, Según la FGR

La FGR reconoció que entregó a Estados Unidos a ‘El Jando’, piloto que participó en la operación que llevó a Ismael ‘El Mayo’ Zambada a Nuevo México

‘El Jando’, durante su detención¿Quién es ‘El Jando’, piloto de ‘Los Chapitos’? Foto: SSPC

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La captura de 'El Mayo' Zambada en un vuelo pilotado por 'El Jando' desata violencia en Sinaloa. Conoce cómo este piloto fue clave en la operación que llevó al líder del Cártel de Sinaloa a EE.UU.

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