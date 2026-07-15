Este Es el Origen de "El Jando", el Piloto que Trasladó a "El Mayo" a EUA, Según la FGR

El pasado 25 de julio del 2024, aterrizó en Nuevo México una aeronave con un pasajero singular: Ismael "El Mayo" Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

La captura, derivada de una traición por parte de “Los Chapitos” ha provocado una ola de violencia sin precedentes en Sinaloa.

¿Quién es “El Jando”, el piloto del vuelo que causó la fractura de un cártel?

¿Quién es “El Jando”, piloto que llevó a “El Mayo” a Nuevo México?

El propio capo del Cártel de Sinaloa señaló que fue engañado por Joaquín Guzmán López para acudir al rancho Huertos del Pedregal, en Culiacán.

El hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán lo invitó a una reunión donde, según el narcotraficante, se dirimiría un conflicto que involucraba a Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y Rubén Rocha Moya, entonces gobernador.

En la reunión, “El Mayo” Zambada habría sido objeto de una emboscada que culminó con su captura y traslado a los Estados Unidos, donde permanece encarcelado. El piloto de aquel vuelo fue Mauro Alberto Núñez Ojeda, conocido como “El Jando”.

Se identifica como Mauro Alberto Núñez Ojeda.

Es piloto aviador civil y operador de la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa.

El piloto fue detenido durante un operativo realizado en Jesús María, Culiacán, en el estado de Sinaloa, el 8 de febrero del 2025.

La detención ocurrió después de un enfrentamiento de sujetos armados con elementos de la Guardia Nacional y del Ejército.

“El Jando” fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), ante quienes se identificó con otro nombre.

La FGR admite que “El Jando” fue entregado a Estados Unidos

En un comunicado, la Fiscalía señaló que fue vinculado a proceso por varios delitos. Posteriormente, el piloto fue trasladado a los Estados Unidos por el gobierno mexicano, junto con otros 25 detenidos.

No obstante, el pasado mes de junio de 2026 se contejaron las huellas dactilares del detenido y se comprobó que, en realidad, era el piloto que llevó a Estados Unidos a “El Mayo”.

“El Jando” cobra relevancia después de que se sugiriera que la detención de Ismael Zambada fue producto de una operación encubierta del FBI. Esta versión tomó fuerza después de que la propia agencia estadounidense prestara el avión Beechcraft King Air a un museo de Nuevo México para ser exhibido como un logro de las autoridades estadounidenses.