Lluvias Dejan Un Fallecido, 42 Inundaciones y 19 Rescates en Chihuahua Capital

Las intensas lluvias registradas este miércoles en la ciudad de Chihuahua dejaron como saldo una persona fallecida, 67 servicios de emergencia atendidos por la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), además de inundaciones, rescates y afectaciones en viviendas y vialidades.

De acuerdo con el reporte oficial, de los 67 incidentes atendidos, 42 correspondieron a inundaciones, 19 a rescates, cuatro a caídas de bardas, un derrumbe y una persona perdió la vida por causa traumática.

Las autoridades informaron que la mayoría de los reportes estuvieron relacionados con inundaciones en calles y viviendas, así como con el rescate de personas y vehículos que quedaron atrapados por la fuerza de la corriente.

La Coordinación Municipal de Protección Civil detalló que uno de los incidentes ocurrió en el cruce de las calles Arturo Gámiz y Francisco Villa, donde varios vehículos fueron arrastrados por el agua, por lo que fue necesario cerrar la circulación para evitar nuevos riesgos.

Asimismo, se realizó el rescate de una persona que permanecía dentro de un vehículo arrastrado por la corriente en el cruce de las calles 16 de Septiembre y Dinosaurio.

Inundaciones afectaron viviendas y provocaron la muerte de un conductor

Uno de los hechos más graves ocurrió en el sur de la ciudad, donde un vehículo con una persona a bordo fue arrastrado por la corriente de un arroyo en el cruce de las calles 15 de Enero y Liberación. Las autoridades confirmaron el fallecimiento del conductor a consecuencia del percance.

Las lluvias también provocaron afectaciones en al menos dos viviendas ubicadas en las calles Llano del Mezquite y Dinosaurio, en la colonia Toribio Ortega.

En la colonia 11 de Febrero se registró la ruptura de un bordo en el cruce de las calles Antílope y Mezquite, lo que ocasionó daños por inundación en 10 viviendas.

Por su parte, la Dirección de Obras Públicas realizó recorridos de supervisión en las zonas consideradas de mayor riesgo, entre ellas Valle Dorado, 11 de Febrero, Nueva España y Misael Núñez, además de mantener una cuadrilla de emergencia disponible para atender cualquier eventualidad.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que también atendió el reporte de una vivienda con ingreso de agua en la colonia Lealtad II, en coordinación con elementos de Seguridad Pública y Bomberos.

Ante el pronóstico de más lluvias, la Coordinación Estatal de Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar calles o arroyos con corriente y reportar cualquier emergencia de inmediato al número 9-1-1.