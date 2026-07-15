Lluvias Dejan Un Fallecido, 42 Inundaciones y 19 Rescates en Chihuahua Capital

Las intensas lluvias registradas en Chihuahua capital dejaron un fallecido, 67 servicios de emergencia, rescates, viviendas inundadas y daños en distintos sectores de la ciudad.

La CEPC Chihuahua desplegó recorridos de vigilancia.La CEPC Chihuahua desplegó recorridos de vigilancia. Foto: CEPC

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Lluvias intensas en Chihuahua: 67 emergencias, 1 muerto y 42 inundaciones. Autoridades piden evitar zonas de riesgo. Descubre más detalles.

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