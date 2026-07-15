Efraín Juárez y su Equipo, el Gyori ETO, son Eliminados en Primera Ronda de la Champions League

En su nueva aventura como entrenador en el futbol de Hungría, el mexicano Efraín Juárez ya tuvo su primer fracaso de la temporada: el equipo que dirige, el Gyori ETO, fue eliminado en la primera ronda de la Champions League 2026-27 este martes 14 de julio.

En el partido de vuelta entre el Gyori ETO de Hungría y el Vikingur Reykjavik de Islandia, el equipo que dirige Juárez no pasó del 2-2, por lo que el empate lo dejó fuera debido al marcador global de 3-2. En la ida, jugada en territorio islandés, los húngaros cayeron 1-0 y apelaban a ganar en casa pero no lo consiguieron.

Efraín Juárez y su equipo empezaron bien el partido, pero en el minuto 34 el mediocampista visitante Daniel Hafsteinsson marcó el 1-0 que silenció a la afición local. Pero Milan Vitalis emparejó el marcador 1-1 gracias a una pena máxima bien cobrada desde los once pasos.

Antes de la pausa del medio tiempo, en el minuto 45+1, el equipo de Efraín Juárez se puso arriba 2-1 gracias a un autogol de Sveinn Gísli Thorkelsson, defensa del Vikingur Reykjavik.

Ya en la segunda mitad, el accionar del Gyori ETO no fue el mejor y apenas al minuto 55 nuevamente Daniel Hafsteinsson mandó la pelota a las redes para luego festejar el 2-2 que le daba el pase momentáneo al equipo visitante.

Pese a que Efraín Juárez hizo ajustes tácticos y cambios ofensivos, su equipo no logró anotar el tercer tanto pese a que tuvo al menos 25 minutos para conseguirlo. Así que la pizarra ya no se movió y el Gyori ETO fue eliminado con un 3-2 en el marcador global.

Efraín Juárez fue eliminado en primera ronda de la Champions League: ¿Qué sigue?

Una vez que se quedó sin boleto a la Champions League, el entrenador Efraín Juárez buscará que su equipo se cuele a la Europa League. Para ello deberá afrontar una ronda eliminatoria ante un rival aún por definir.

Hay que recordar que Efraín Juárez se fue por la puerta de atrás de la Liga MX, luego de perder la final del Torneo Clausura 2026 con los Pumas. El Cruz Azul se quedó con el trofeo de campeón y provocó la salida de Juárez, quien argumentó diferencias con la directiva del equipo universitario.

Igual que en Colombia, donde renunció a seguir en el Atlético Nacional sin dar explicaciones, Efraín Juárez se fue de México en silencio. Menos de un mes después firmó contrato con el Gyori ETO, equipo del Campeonato Nacional de Hungría que no tiene gran presupuesto ni prestigio internacional. Sin embargo, el estratega nacional apuntaba a jugar con ellos la Champions League.

Con información de N+