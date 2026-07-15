Efraín Juárez y su Equipo, el Gyori ETO, son Eliminados en Primera Ronda de la Champions League

Aunque aspiraba a entrar a la Fase de Grupos de la Champions League, el técnico Efraín Juárez fracasó en su primer objetivo con el equipo Gyori ETO

Efraín Juárez tuvo su primer revés en el futbol europeo y no disputará la Champions LeagueEfraín Juárez tuvo su primer revés en el futbol europeo y no disputará la Champions League. Foto: Reuters

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El debut de Efraín Juárez en la Champions League con Gyori ETO termina en eliminación. El 3-2 global ante Vikingur Reykjavik deja al técnico mexicano fuera de la fase de grupos.

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