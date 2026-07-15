¿Cuántos Mexicanos hay en el All-Star Game de la MLB 2026?

La mesa está puesta para la edición 96 del Juego de Estrellas de las Grandes Ligas en el Citizens Bank Park de Filadelfia. Sin embargo, para la afición azteca, la lista de invitados de esta temporada deja un sabor agridulce. Tras revelarse los rosters definitivos, el conteo oficial se reduce a un solo nombre: Randy Arozarena.

El carismático jardinero de los Seattle Mariners será el único representante con la bandera de México en el prestigioso clásico de media temporada.

Randy Arozarena saca la cara por el "Mexican Power"

Arozarena, cubano de nacimiento pero naturalizado mexicano y estandarte del Tricolor en el Clásico Mundial de Béisbol, se ganó su lugar en la Liga Americana gracias al voto de sus propios compañeros. Esta convocatoria representa la tercera aparición de su carrera en el All-Star Game (tras sus llamados en 2023 y 2025).

A pesar de un inicio de campaña turbulento, el guardabosques encendió los motores en el verano para consolidarse como el bateador más peligroso y consistente de Seattle. Randy entró a la lista como reserva, pero con las múltiples bajas por lesión en los jardines del joven circuito, se perfila para tener acción importante sobre el terreno de juego.

Las dolorosas ausencias nacionales

Aunque el llamado de Arozarena es sumamente merecido, la delegación mexicana extrañará a nombres que estuvieron en la conversación durante las votaciones.

Figuras como el antesalista de los Astros de Houston, Isaac Paredes, o el receptor de los Toronto Blue Jays, Alejandro Kirk, no lograron colarse en el corte final debido a la feroz competencia y lesiones que mermaron su ritmo en la primera mitad del calendario.