¿Cuántos Mexicanos hay en el All-Star Game de la MLB 2026?

En la edición de 2026 del Juego de Estrellas de la MLB, habrá presencia mexicana pero solamente

Jugadores de béisbol durante el Juego de Estrellas de la MLB en 2026Foto: Getty Images
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