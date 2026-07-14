¿Zidane Será el Nuevo DT de Francia? Esto Sabemos

Luego de la eliminación de Francia en el Mundial 2026, el nombre de Zinedine Zidane ha surgido como candidato para tomar las riendas del equipo

Zinedine Zidane, ex futbolista francésFoto: Getty Images
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