¿Zidane Será el Nuevo DT de Francia? Esto Sabemos

Francia fue eliminada del Mundial 2026 a manos de España. El equipo galo cayó 0-2 en las semifinales del torneo y parece que se podría avecinar un cambio importante en la dirección técnica del combinado francés. Y es que diversos reportes apuntan a que ya habría un nuevo entrenador para 'Le Bleus' y se trata de Zinedine Zidane, el legendario exfutbolista.

Desde antes de que comenzara la Copa del Mundo se sabía que Didier Deschamps no continuaría como director técnico de Francia, sin importar lo que pasara y hoy dirigió su último compromiso al frente del equipo. Aunque aún no hay un anuncio oficial, medios en Francia dan por hecho que Zidane tomará las riendas de la selección de su país de cara al próximo ciclo mundialista que concluirá en 2030.

¿Quién es Zinedine Zidane?

Zinedine Zidane es considerado por muchos como el mejor futbolista francés de todos los tiempos. Su carrera como futbolista estuvo marcada por su enorme talento en el centro del campo, liderando a Francia a conquistar su primera Copa del Mundo en 1998. En aquel equipo, Zidane fue la figura indiscutible, ganando el Balón de Oro en ese mismo año mientras jugaba para la Juventus en Italia.

Dio el salto al Real Madrid en 2001 y ese fue su último equipo como profesional. 'Zizou' se retiró de las canchas en 2006 de manera agriducle, pues lideró a la selección francesa en el Mundial de 2006 y los llevó hasta la gran final frente a Italia. Sin embargo, en el partido por el título Zidane se fue expulsado tras darle un cabezazo a Materazzi, siendo esa la última estampa que el mundo vio de él como jugador profesional.

La carrera de Zidane como entrenador

Tras su retiro, Zinedine Zidane estuvo varios años alejado de las canchs hasta que, en 2013, asumió el cargo de asistente en el Real Madrid, bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. En ese puesto, ayudó a que los 'merengues' ganaran la UEFA Champions League.

En 2014 pasó a formar parte del cuerpo técnico del Real Madrid Castilla, asumiendo el cargo de entrenador principal. Para 2016, el estratega francés tomó las riendas del primer equipo y, en dos etapas al frente del club (2016-2018 y 2019-201), conquistó 11 títulos, incluyendo 3 Champions de manera consecutiva.