Árbitro 'Amuleto' de Messi Será el Silbante del Partido Argentina vs Inglaterra, ¿Quién Es?

La FIFA designó al estadounidense Ismail Elfath como árbitro central para la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, una decisión que ha generado polémica en la prensa británica debido a la estrecha relación estadística que mantiene con Lionel Messi.

El silbante, que trabaja en la Major League Soccer (MLS), nunca ha dirigido una derrota del astro argentino desde su llegada al Inter Miami, razón por la que ya es conocido como el "árbitro amuleto" de la 'Pulga'.

La designación ha provocado críticas en Inglaterra, donde algunos medios incluso lo califican como el "árbitro favorito de Messi" por el historial positivo que acumula el campeón del mundo cuando Elfath forma parte del cuerpo arbitral.

¿Quién es Ismail Elfath, el árbitro de Argentina vs Inglaterra?

Ismail Elfath nació el 3 de marzo de 1982 en Casablanca, Marruecos, aunque emigró a Estados Unidos cuando tenía 18 años y posteriormente obtuvo la nacionalidad estadounidense.

Su carrera como árbitro profesional comenzó en la MLS en 2012 y, desde 2016, forma parte del panel de árbitros internacionales de la FIFA. A lo largo de su trayectoria ha dirigido encuentros en:

Mundial de Qatar 2022.

Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Copa Oro de Concacaf.

Liga de Naciones de Concacaf.

Mundial Sub-20.

Major League Soccer.

Además, fue reconocido como Árbitro del Año de la MLS en 2020 y 2022 gracias a su desempeño en el futbol estadounidense.

¿Por qué le dicen el "árbitro amuleto" de Messi?

El apodo surgió por una llamativa estadística: Lionel Messi ha ganado todos los partidos en los que Ismail Elfath ha sido árbitro desde que llegó al Inter Miami.

De acuerdo con los registros, el argentino presume un récord perfecto de cinco victorias bajo el silbato del juez estadounidense, incluyendo la Final de la Leagues Cup 2023, primer título de Messi con el club de Florida.

A ello se suma que Elfath también fue el cuarto árbitro en la Final del Mundial de Qatar 2022, cuando Argentina derrotó a Francia para conquistar su tercera Copa del Mundo.

Inglaterra cuestiona la designación de la FIFA

Tras hacerse oficial la designación arbitral, varios medios ingleses mostraron su inconformidad al considerar que el historial de Elfath con Messi podría favorecer psicológicamente a la Albiceleste.

Algunos portales británicos recordaron que el árbitro ha coincidido con el capitán argentino en partidos importantes y nunca ha visto perder a sus equipos, motivo por el que lo calificaron como su "talismán" o "árbitro favorito".

Sin embargo, no existe evidencia de que el silbante haya favorecido deliberadamente a Messi, y la FIFA mantiene plena confianza en su cuerpo arbitral para dirigir uno de los encuentros más esperados del Mundial 2026.

¿Cuándo se juega Argentina vs Inglaterra?

La semifinal entre Argentina e Inglaterra se disputará este miércoles 15 de julio en el Estadio Sede de Atlanta. El ganador avanzará a la Final del Mundial 2026 para enfrentar a España, mientras que el perdedor jugará el partido por el tercer lugar.

AMP