Árbitro 'Amuleto' de Messi Será el Silbante del Partido Argentina vs Inglaterra, ¿Quién Es?

El silbante, que trabaja en la MLS, nunca ha dirigido una derrota del astro argentino desde su llegada al Inter Miami

Lionel Messi de Argentina. Foto: ReutersLionel Messi de Argentina. Foto: Reuters

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