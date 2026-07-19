Seguridad

Dan Prisión Preventiva a Exgobernador de Baja California, Ernesto "N"

Durante la audiencia inicial, se expusieron casi una centena de datos de prueba y el Ministerio Público formuló la imputación por su posible participación en delincuencia organizada y contrabando.

Dan prisión preventiva a Ernesto "N", exgobernador de Baja CaliforniaLa audiencia de Ernesto "N", exgobernador de Baja California, duró más de un día. Foto: FGR
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