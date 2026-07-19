Dan Prisión Preventiva a Exgobernador de Baja California, Ernesto "N"

Fiscalía General de la República (FGR), informó que, luego de más de un día de audiencia, obtuvo de un juez, prisión preventiva en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto “N”, así como para Ricardo “N”, José María “N”, Guillermo “N”, Juan “N”, Luis “N”, Adriana “N” y José “N”, por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

Durante la audiencia inicial, se expusieron casi una centena de datos de prueba y el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) formuló la imputación por los ilícitos referidos.

Dan prisión preventiva a cinco personas

Tras diversos recesos durante la audiencia, el MPF logró obtener, para los imputados Ernesto “N”, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N”, la medida cautelar de prisión preventiva, la cual deberán cumplir en el CEFERESO 1 “Altiplano”, en el Estado de México.

En el caso de José María “N” y Guillermo “N”, permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana “N”, quedará interna en el CERESO Nezahualcóyotl Sur.

Luego del debate entre las partes, la defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.

Estas personas fueron detenidas en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, como resultado del trabajo de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en la que los imputados posiblemente participaron.

La FGR recordó que lo anterior representa un esquema de contrabando de hidrocarburo, el cual consiste en introducir combustible al país, mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos.

Trasladan a Ernesto "N" al Penal del Altiplano

Al filo de las 10:00 horas, comenzó el traslado de Ernesto "N", rumbo al penal del Altiplano, en el Estado de México, luego de una audiencia de más de 30 horas.