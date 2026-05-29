Realizan Homenaje y Misa a "Piloto Calzada" en Gómez Palacio

Durante la noche de este 29 de mayo en una función de lucha libre fue homenajeado el luchador lagunero "Piloto Calzada" luego de su fallecimiento arriba de un cuadrilátero.

El público que asistió a la función, homenajeó al luchador y por la mañana de este viernes 29 de mayo se realizó la misa de cuerpo presente en el templo de Cristo Rey de la colonia Trincheras en Gómez Palacio.

Al finalizar la misa, familiares, amigos y compañeros se trasladaron al Panteón Municipal para darle sepultura a José Calzada, un ícono de la lucha libre lagunera, quien en vida comentaba que su sueño era entregar su vida arriba del cuadrilátero.

Velan al "Piloto Calzada" en Gómez Palacio

El luchador lagunero José Calzada, conocido en los cuadriláteros como "El Piloto Calzada", murió luego de sufrir un accidente durante una función realizada el pasado 24 de mayo en Ciudad Juárez.

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De acuerdo con los reportes, el luchador cayó de la tercera cuerda durante una maniobra, golpeándose la cabeza y quedando inconsciente. Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

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La mañana de este 28 de mayo, su cuerpo fue trasladado a Gómez Palacio para ser velado en una funeraria ubicada sobre la avenida Mina, donde familiares, amigos, compañeros de la lucha libre y aficionados acudieron para darle el último adiós.