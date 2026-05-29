Realizan Homenaje y Misa a "Piloto Calzada" en Gómez Palacio
Familiares y aficionados homenajearon al luchador "Piloto Calzada" durante una función en Gómez Palacio
Foto: N+
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Emotivo homenaje al luchador 'Piloto Calzada' en Gómez Palacio. Familiares y fans se despiden de un ícono de la lucha libre tras su trágico accidente en Ciudad Juárez.
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PorRedacción N+
Durante la noche de este 29 de mayo en una funcióndeluchalibre fue homenajeado el luchadorlagunero "PilotoCalzada" luego de su fallecimiento arriba de un cuadrilátero.
El público que asistió a la función, homenajeó al luchador y por la mañana de este viernes 29 de mayo se realizó la misa de cuerpo presente en el templodeCristoRey de la coloniaTrincheras en GómezPalacio.
Al finalizar la misa, familiares, amigos y compañeros se trasladaron al Panteón Municipal para darle sepultura a JoséCalzada, un ícono de la lucha libre lagunera, quien en vida comentaba que su sueño era entregar su vida arriba del cuadrilátero.
Velan al "Piloto Calzada" en Gómez Palacio
El luchador lagunero JoséCalzada, conocido en los cuadriláteros como "El Piloto Calzada", murió luego de sufrir un accidente durante una función realizada el pasado 24 de mayo en CiudadJuárez.
De acuerdo con los reportes, el luchador cayó de la tercera cuerda durante una maniobra, golpeándose la cabeza y quedando inconsciente. Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
La mañana de este 28 de mayo, su cuerpo fue trasladado a GómezPalacio para ser velado en una funeraria ubicada sobre la avenidaMina, donde familiares, amigos, compañeros de la luchalibre y aficionados acudieron para darle el último adiós.
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