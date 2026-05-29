Realizan Homenaje y Misa a "Piloto Calzada" en Gómez Palacio

Familiares y aficionados homenajearon al luchador "Piloto Calzada" durante una función en Gómez Palacio

Realizan Homenaje y Misa a "Piloto Calzada" en Gómez PalacioFoto: N+

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Emotivo homenaje al luchador 'Piloto Calzada' en Gómez Palacio. Familiares y fans se despiden de un ícono de la lucha libre tras su trágico accidente en Ciudad Juárez.

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Homenaje y Misa en Gómez Palacio al Luchador 'Piloto Calzada'