Denuncia Presunta Red de Contenido Íntimo Creado por IA contra su Familia en La Laguna

Un hombre denunció una presunta red de contenido íntimo en contra de su familia con imágenes creadas con inteligencia artificial.

Denuncia Presunta Red de Contenido Íntimo Creado por IA contra su Familia en La LagunaFoto: N+

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Impactante denuncia en Coahuila: una red usa IA para crear contenido íntimo falso de una familia. ¿Cómo protegernos de esta amenaza digital?

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