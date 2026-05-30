Denuncia Presunta Red de Contenido Íntimo Creado por IA contra su Familia en La Laguna

Un hombre que se identificó como Juan denunció una presunta red de distribución y videos de contenido íntimo en el municipio de Matamoros, Coahuila.

De acuerdo con su testimonio, hace seis meses inició una investigación por cuenta propia tras detectar videos en plataformas digitales. Juan asegura que las imágenes fueron manipuladas para mostrar a su familia en situaciones que nunca ocurrieron.

Ante la gravedad de los hechos acudió a la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) para presentar una denuncia formal.

Solicitó la intervención inmediata de las autoridades para rastrear el origen del material, identificar a los responsables y frenar su difusión.

Especialistas en delitos cibernéticos, advierten que la creación de contenido sexual apócrifo con inteligencia artificial es un delito que puede configurarse como violencia digital y extorsión

Investigan presunto abuso contra una joven dentro de tienda en Piedras Negras

Autoridades investigan un presunto caso de abuso luego de que una joven denunciara haber sido víctima por parte de un sujeto desconocido al interior de una tienda ubicada en la colonia Infonavit en Piedras Negras.

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Luego de recibir el reporte, corporaciones de seguridad iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable.

Como parte de las diligencias, elementos investigadores revisan las cámaras de seguridad del establecimiento y de sectores aledaños con el objetivo de identificar al presunto agresor y proceder con su detención.