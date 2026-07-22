Vecinos Denuncian Olor a Gasolina; Encuentran Más de 30 Mil Litros de Huachicol en Villagrán

Elementos de varias corporaciones de Seguridad lograron el aseguramiento de más de 30 mil litros de huachicol que se encontraban a unos metros del centro de Villagrán. También ubicaron una cisterna subterránea.

De acuerdo al reporte de las autoridades, este aseguramiento se logró gracias a una denuncia ciudadana, donde vecinos de la calle Ana María Manríquez, en el centro de Villagrán, llamaron al 911, para reportar un intenso olor a gasolina.

Esto provocó que de inmediato, policías municipales, en compañía de elementos de la Guardia Nacional, acudieron a la calle indicada, percibiendo a primera instancia el intenso olor a gasolina.

Ante ello, de inmediato se implementó un operativo en la zona con la finalidad de resguardar el área, mientras también personal de Pemex, llegaba al lugar y detectaban de donde provenía el olor.

En lo que parecía ser un predio abandonado, los elementos lograron ubicar una manguera de extracción, la cual los dirigió a una cisterna y toma clandestina, por lo que de inmediato acordonaron la zona.

No hubo personas detenidas en el predio

Ahí, los elementos de Seguridad encontraron una manguera negra parcialmente enterrada. Esa manguera estaba conectada a una cisterna subterránea. Dentro había 30 mil litros de combustible robado.

Asimismo, se destacó que el conducto llevaba el combustible al depósito oculto, siendo de un alto riesgo, ya que la cisterna estaba en una zona habitacional, por lo que de inmediato se activaron medidas preventivas.

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