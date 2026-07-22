Seguridad

Vecinos Denuncian Olor a Gasolina; Encuentran Más de 30 Mil Litros de Huachicol en Villagrán

El combustible se encontraba cerca de la zona centro de Villagrán; estaba escondido en unas cisternas.

La zona fue resguardada.Foto: FSPE

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Más de 30 mil litros de combustible robado fueron asegurados en Villagrán gracias a una denuncia ciudadana. La cisterna estaba en una zona habitacional.

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