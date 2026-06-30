¿Quiénes Juegan los 16avos del Mundial el 30 de Junio 2026? Horario y Dónde Ver Partidos

Este martes México se juega su pase a los Octavos de Final y su permanencia en el Mundial 2026, pero no es el único. Estos son los partidos y selecciones que juegan este 30 de junio

Mateo Chávez autor del gol en Partido de México vs ChequiaMéxico, Ecuador y otras 4 selecciones se jugarán este 30 de junio su pase a los Octavos de Final del Mundial 2026. Estos son los horarios de los partidos de este martes. Foto: Reuters.

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