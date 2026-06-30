¿Quiénes Juegan los 16avos del Mundial el 30 de Junio 2026? Horario y Dónde Ver Partidos

Avanzan los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y algunos de los favoritos han quedado fuera del camino por la Copa del Mundo. Para que no te pierdas ninguno de los partidos, en N+ te adelantamos quiénes juegan mañana 30 de junio de 2026, así como el horario en que debes sintonizar los encuentros.

Para que conozcas las fortalezas y debilidades de los equipos que aún se juegan el todo por el todo, te compartimos un comparativo entre Selecciones y Plantillas.

Dado que el Tri está entre los países que se juegan su permanencia en el Mundial, te compartimos qué otras selecciones han ganado sus primeros 3 partidos y cuál es la estrategia del Vasco Aguirre de cara a Ecuador.

Además, aquí puedes consultar cómo va quedando la Tabla de Dieciseisavos de Final 2026. Quiénes ya clasificaron y quiénes han quedado eliminados.

¿Quiénes juegan 30 de junio en el Mundial 2026? Selecciones y Horarios

Como te adelantamos, seis selecciones buscarán el pase a la Fase de Octavos de Final durante tres partidos distintos. A continuación hallarás el horario y sede de cada uno de los encuentros.

Costa de Marfil vs Noruega.

Horario: 11:00 horas.

Estadio Dallas.

Francia vs Suecia.

Horario: 15:00 hotas.

Estadio Nueva York.

México vs Ecuador.

Horario: 19:00 horas.

Estadio Ciudad de México (CDMX).

La expectativa crece debido a las figuras que participan en los juegos de este martes: Mbappé, Doué, Dembelé con Francia, así como Haaland, Odegaard, Sorloth de Noruega. Y por supuesto los mexicanos Edson Álvarez, Raúl Jiménez, Julián Quiñones y los debutantes Gilberto Mota y Armando González "La Hormiga", entre otros.

Debido a que la Final de la Copa del Mundo cada vez se acerca más, ya te compartimos dónde y a qué hora se disputará el partido que determinará al país campeón.

¿Qué partidos del 30 de junio 2026 pasan gratis por Canal 5 de TV Abierta?

Si todavía no tienes contratado tu ViX Pase Mundial, debes saber que sólo uno de los tres partidos de este martes 30 de junio se transmitirá gratis por TV Abierta. La expectativa crece luego de que dos de los partidos del lunes 29 se extendieron a tiempos extra.

Será el juego México vs Ecuador el que se pueda sintonizar por Canal 5 y TUDN de TV Abierta. La transmisión iniciará unos minutos antes de las 19:00 horas, horario establecido por el Calendario Oficial de la FIFA.

Este es el encuentro en el que todo el país tiene puesta su esperanza, bajo la frase "¿Y sí si?", en espera de que México pase a Octavos de Final.

SARR