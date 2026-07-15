Alerta por Posible Doble Ciclón en el Pacífico; Sube a 80% Probabilidad de Formación de Fausto

El incremento en la probabilidad ha encendido las alertas debido a que el sistema podría desarrollarse al mismo tiempo que Elida

Imagen satelital del Pacífico mexicano. Foto: NOAAImagen satelital del Pacífico mexicano. Foto: NOAA
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