Alerta por Posible Doble Ciclón en el Pacífico; Sube a 80% Probabilidad de Formación de Fausto

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), elevó a 80% la probabilidad de desarrollo ciclónico de una zona de baja presión en el océano Pacífico que, de evolucionar a tormenta tropical, recibiría el nombre de Fausto.

El incremento en la probabilidad ha encendido las alertas debido a que el sistema podría desarrollarse al mismo tiempo que Elida, lo que mantendría activos dos ciclones tropicales en la cuenca del Pacífico durante los próximos días.