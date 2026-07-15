Alerta por Posible Doble Ciclón en el Pacífico; Sube a 80% Probabilidad de Formación de Fausto
El incremento en la probabilidad ha encendido las alertas debido a que el sistema podría desarrollarse al mismo tiempo que Elida
El incremento en la probabilidad ha encendido las alertas debido a que el sistema podría desarrollarse al mismo tiempo que Elida
La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), elevó a 80% la probabilidad de desarrollo ciclónico de una zona de baja presión en el océano Pacífico que, de evolucionar a tormenta tropical, recibiría el nombre de Fausto.
El incremento en la probabilidad ha encendido las alertas debido a que el sistema podría desarrollarse al mismo tiempo que Elida, lo que mantendría activos dos ciclones tropicales en la cuenca del Pacífico durante los próximos días.
De acuerdo con el más reciente reporte de Conagua, la zona de baja presión se localiza al sur de las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, y presenta un 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días.
El organismo indicó que el fenómeno mantiene condiciones favorables para fortalecerse gradualmente conforme avanza sobre aguas cálidas del Pacífico, aunque por ahora continúa bajo vigilancia.
Si alcanza la categoría de tormenta tropical, el sistema será nombrado Fausto, el siguiente nombre en la lista oficial para la temporada de ciclones 2026 en el Pacífico.
Este mediodía, se formó una zona de #BajaPresión al suroeste de las costas de #Jalisco, #Colima, #Michoacán y #Guerrero. Presenta 80 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días ⬇️ pic.twitter.com/zfC4MJCker— CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 15, 2026
La posibilidad de que Elida y el futuro Fausto coincidan de manera simultánea ha generado atención entre meteorólogos y autoridades.
Aunque ambos sistemas podrían coexistir en el Pacífico, esto no significa necesariamente que interactúen entre sí. Sin embargo, especialistas mantienen vigilancia constante para determinar su evolución y trayectoria durante los próximos días.
Hasta el momento, Conagua no ha informado que el posible ciclón represente un impacto directo sobre territorio nacional.
No obstante, el desarrollo de estos sistemas puede favorecer:
Incremento de lluvias en estados del Pacífico.
Oleaje elevado en zonas costeras.
Rachas fuertes de viento conforme evolucionen.
Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, ya que el pronóstico puede modificarse conforme avance la evolución del sistema.
AMP