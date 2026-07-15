Así Fue el Ataque en Tecate a la Regidora María de Jesús Quijada y su Familia

La regidora de Tecate, María de Jesús Quijada, sufrió un ataque armado que dejó a su esposo sin vida

Policía de Baja CaliforniaPolicía de Baja California realiza patrullajes de vigilancia. Foto: Gobierno de Baja California
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