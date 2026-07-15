Así Fue el Ataque en Tecate a la Regidora María de Jesús Quijada y su Familia

El Gabinete de Seguridad dio a conocer hoy, 15 de julio de 2026, cómo fue el ataque en Tecate, Baja California, a la regidora María de Jesús Quijada, un hecho que dejó como saldo a su esposo sin vida.

Los hechos ocurrieron la tarde del 14 de julio, cuando la regidora y sus familiares viajaban a bordo de un vehículo por la colonia La Hacienda, en el municipio de Tecate.

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Durante el trayecto, hombres armados atacaron la unidad con disparos de arma de fuego.

Como consecuencia de la agresión, María de Jesús Quijada y una menor de edad resultaron heridas, mientras que el esposo de la funcionaria perdió la vida en el lugar.

¿Cuál es el estado de salud de las personas lesionadas?

Las autoridades informaron que tanto la regidora como la menor fueron trasladadas a un hospital en Estados Unidos, donde reciben atención médica especializada. Hasta el momento, ambas se reportan fuera de peligro.

Como parte de las primeras investigaciones, las autoridades localizaron un automóvil con características similares al que habría sido utilizado por los responsables del ataque.

El vehículo fue encontrado incendiado, aproximadamente a tres kilómetros del sitio donde ocurrió la agresión, por lo que forma parte de las evidencias que ya son analizadas por las autoridades ministeriales.

FBPT