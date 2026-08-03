Capturan y Resguardan a Oso Negro tras Deambular por Colonia de Salinas Victoria, Nuevo León

Elementos de Protección Civil de Salinas Victoria lograron la captura y el resguardo de un oso negro que fue localizado en la colonia Valle del Norte, luego de un operativo implementado tras diversos reportes ciudadanos sobre su presencia desde el pasado fin de semana.

De acuerdo con la corporación municipal, los habitantes de la zona alertaron a las autoridades al observar al ejemplar deambulando por calles del sector, por lo que se desplegó un operativo especializado para localizarlo y evitar cualquier riesgo tanto para la población como para el animal.

Una vez ubicado, el personal de Protección Civil aplicó los protocolos establecidos para el manejo de fauna silvestre, logrando asegurar al mamífero sin que se registraran incidentes durante las maniobras.

Se trataría de un oso negro macho

Las primeras valoraciones realizadas por los rescatistas indican que se trata de un oso negro macho, el cual se encuentra en buenas condiciones físicas y sin lesiones aparentes.

Tras concluir el operativo, el ejemplar fue entregado a Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, dependencia responsable de realizar una evaluación médica más detallada y definir el procedimiento para su reubicación en un hábitat seguro, alejado de las zonas habitadas.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la población para no acercarse ni intentar alimentar a los ejemplares de fauna silvestre que puedan ingresar a áreas urbanas. En estos casos, recomendaron reportar de inmediato su presencia a los cuerpos de auxilio para que personal capacitado lleve a cabo el manejo correspondiente y garantice la seguridad tanto de los ciudadanos como de los animales.