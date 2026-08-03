Accidentes

Capturan y Resguardan a Oso Negro tras Deambular por Colonia de Salinas Victoria, Nuevo León

Un oso negro fue capturado y resguardado por elementos de Protección Civil de Salinas Victoria luego de ser visto deambulando por la colonia Valle del Norte durante el fin de semana.

Osito resguardadoResguardan a oso que deambulaba. Foto: PC Salinas Victoria

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Protección Civil de Salinas Victoria capturó un oso negro en Valle del Norte. El ejemplar está sano y será reubicado. Conoce cómo se manejó esta situación.

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