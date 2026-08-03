Accidentes

Desprendimiento de Rocas en Faro de Mazatlán Deja Dos Lesionados y Cinco Vehículos Dañados

El desprendimiento de rocas en el Cerro del Faro deja cinco vehículos dañados y dos lesionados en Mazatlán.

Desprendimiento de Rocas en Faro de Mazatlán Deja Dos Lesionados y Cinco Vehículos DañadosDesprendimiento de Rocas en Faro de Mazatlán Deja Dos Lesionados. Foto: @ReportesMazatlán

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Desprendimiento de rocas en el Faro de Mazatlán deja dos lesionados y cinco vehículos dañados. Autoridades trabajan para asegurar la zona.

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