Desprendimiento de Rocas en Faro de Mazatlán Deja Dos Lesionados y Cinco Vehículos Dañados

Al menos cinco vehículos resultaron dañados y dos personas sufrieron lesiones luego de un desprendimiento de rocas registrado este lunes en la vialidad que rodea el Cerro del Crestón, donde se ubica el Faro de Mazatlán.

De acuerdo con los primeros reportes, varias rocas de gran tamaño se desprendieron de la ladera y cayeron sobre la avenida, impactando directamente a vehículos que circulaban por la zona conocida como Paseo del Centenario. Los lesionados fueron atendidos por cuerpos de emergencia y trasladados para recibir atención médica; hasta el momento se reportan fuera de peligro.

Elementos de seguridad acordonan área por desprendimiento de Faro

Elementos de Protección Civil, Bomberos, Tránsito Municipal, elementos del ejército y otras corporaciones acudieron al sitio para acordonar el área, retirar las rocas y evaluar las condiciones del cerro, con el fin de descartar nuevos desprendimientos y garantizar la seguridad de automovilistas y peatones.

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones al transitar por la zona del Faro, especialmente durante la temporada de lluvias, debido a que la humedad puede incrementar el riesgo de deslaves y caída de material rocoso.