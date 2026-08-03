Pasajera Muere en Accidente de Taxi en Carretera del Sur de Veracruz; Así Ocurrió

La mañana de este lunes 3 de agosto, se registró un mortal accidente sobre la carretera Transístmica, a la altura de Estero del Pantano, en el municipio de Cosoleacaque, al sur de Veracruz. En el lugar, una mujer perdió la vida.

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La joven viajaba como pasajera en el taxi marcado con número económico 1437 de Minatitlán, el cual circulaba con dirección a Coatzacoalcos, cuando presuntamente fue impactado por una camioneta que se dio a la fuga. Presuntamente, el vehículo habría chocado por alcance contra la unidad de alquiler.

Por el impacto, se destrozó la parte trasera del taxi, al ser proyectado contra un remolque tipo plataforma que estaba estacionada a un costado de dicha vía de comunicación. Al lugar, acudieron elementos de Protección Civil, cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas para atender la situación y acordonar el área.

Personal de Servicios Periciales arribaron para realizar las diligencias correspondientes; y posteriormente, se ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense de Cosoleacaque.

Accidente en el malecón de Coatzacoalcos

Durante la madrugada del domingo, se registró un aparatoso accidente en la glorieta ubicada en el cruce de Javier Anaya y Malecón Costero, en la colonia El Tesoro, al poniente de Coatzacoalcos. Se presume que viajaban dos personas en aparente estado etílico.

El accidente ocurrió al llegar a la glorieta con la intención de incorporarse al Malecón Costero, el conductor perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra la base de un poste de alumbrado público de concreto, el cual fue derribado por la fuerza del choque.

De acuerdo con testigos, en el vehículo viajaba una pareja, un hombre y una mujer, quienes se retiraron por sus propios medios, dejando el automóvil abandonado en el lugar. Elementos de Tránsito del Estado acudieron para tomar conocimiento de los hechos.