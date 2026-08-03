Accidentes

Pasajera Muere en Accidente de Taxi en Carretera del Sur de Veracruz; Así Ocurrió

Una mujer que viajaba como pasajera en un taxi, perdió la vida en un accidente ocurrido la altura de Estero del Pantano

El accidente ocurrió sobre la carretera Transístmica, a la altura de Estero del Pantano. Foto: N+El accidente ocurrió sobre la carretera Transístmica, a la altura de Estero del Pantano. Foto: N+

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Impactante accidente en Estero del Pantano: una mujer pierde la vida al ser prensada en un taxi. La camioneta responsable se dio a la fuga.

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