Sujetos Armados Asesinan a Motociclista en Calles de Veracruz; Autoridades Investigan

En Minatitlán, durante la noche del domingo 2 de agosto ocurrió un hecho violento que alarmó a los habitantes de la colonia Insurgentes Norte, esto al señalar haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego.

Los primeros reportes indican que en este hecho de violencia se vio involucrado un motociclista quien fue asesinado cuando transitaba a la altura de la avenida Dante Delgado entre la calle 2 de Octubre de la colonia Insurgentes norte.

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Hombres armados atacaron al motociclista desde una camioneta

Según datos preliminares señalan que el hombre que viajaba en la motocicleta era perseguido por sujetos armados que se trasladaban a bordo de una camioneta y lograron dispararle en diversas ocasiones, causándole lesiones por impacto de arma de fuego que le causaron la muerte.

Tras este suceso los testigos dieron aviso a las autoridades correspondientes para solicitar el auxilio, generando una rápida movilización de cuerpos de emergencia hasta el punto del reporte donde ocurrió dicho ataque.

Se informó que al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública quienes acudieron a tomar conocimiento del deceso de hombre y procedieron a acordonaron la zona para preservar la escena en tanto se esperó la llegada de periciales y forenses quienes se encargaron de recabar los indicios que ayuden a esclarecer el ataque y además ubicar a los responsables.

Víctima permanece en calidad de desconocido

Hasta el momento las autoridades dieron a conocer que el hombre fallecido en este ataque violento permanece en calidad de desconocido.

Por estos hechos de violencia hasta ahora no se tiene reporte de personas detenidas. O que se encuentren relacionadas a este suceso que dejó como saldo una persona sin vida en la zona de la colonia Insurgentes Norte del municipio de Minatitlán.