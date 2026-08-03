Seguridad

Sujetos Armados Asesinan a Motociclista en Calles de Veracruz; Autoridades Investigan

Un hecho violento ocurrido en la zona de la colonia Insurgentes Norte de la ciudad de Minatitlán, ahí un motociclista fue atacado a disparos por sujetos armados que viajaban bordo de una camioneta.

Movilización y acordonamiento policiaco por ataque armado a motocicleta en Minatitlán, VeracruzMovilización y acordonamiento policiaco por ataque armado a motocicleta en Minatitlán, Veracruz. Foto: Cristina Juárez del Sue

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Un motociclista fue abatido por sujetos armados en una camioneta. La víctima aún no ha sido identificada. Infórmate sobre este caso.

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