¿Ariana Grande Se Retira? Comentarios Públicos sobre su Apariencia la Alejan de los Escenarios

Ariana Grande anunció que se tomará un descanso de su carrera tras concluir su gira Eternal Sunshine, cuya última fecha está programada para el 1 de septiembre. La decisión llega luego de meses de intensa atención sobre su imagen, salud y vida personal.

La cantante busca terminar la gira "de forma saludable y feliz"

Según un representante de la artista, Ariana desea cerrar esta etapa de su carrera "de forma saludable y feliz" antes de alejarse de las apariciones públicas por un tiempo indefinido.

El mismo representante explicó que la pausa responde directamente a la presión mediática que ha rodeado a la cantante en los últimos meses.

Como parte de esta decisión, Grande también anunció que abandonará el esperado montaje londinense de Sunday in the Park with George, donde iba a compartir escenario con Jonathan Bailey. La producción del musical se pronunció al respecto, expresando su respaldo total a la decisión de la cantante y confirmando que su bienestar fue la prioridad por encima del proyecto.

Jameela Jamil criticó la imagen de Ariana en "Petal"

La presión sobre la imagen de Ariana no ha venido únicamente de fans y medios, sino también de figuras dentro de la propia industria del entretenimiento. La actriz y activista Jameela Jamil acusó al equipo de la cantante de promover una imagen "profundamente dañina" en el videoclip de su más reciente sencillo, "Petal".

"Este atuendo está diseñado para acentuar su delgadez con fines mediáticos. Su equipo es totalmente irresponsable por no haberla alejado de esta imagen tan perjudicial para sus jóvenes seguidores, que la ven tan idealizada", declaró Jamil.

Tras la controversia generada por sus palabras, Jamil salió a aclarar que su intención no era criticar a Grande, sino abrir una conversación sobre el impacto de los ideales de belleza en las audiencias jóvenes.

Una carrera marcada por el escrutinio constante

Ariana Grande debutó en Broadway en 2008 con el musical 13, y desde entonces su carrera no ha estado exenta de controversias. Sin embargo, en los últimos años el escrutinio se ha intensificado y se ha enfocado cada vez más en su apariencia física, un fenómeno que se acentuó durante la campaña de promoción de Wicked y que se ha mantenido hasta el. lanzamiento de Petal, su más reciente álbum.