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¿Ariana Grande Se Retira? Comentarios Públicos sobre su Apariencia la Alejan de los Escenarios

Ariana Grande anuncia un descanso tras su gira y abandona un musical en Londres, en medio de críticas por su imagen en el videoclip de "Petal".

ariana-grande-descanso-carrera-criticas-imagenFoto: Getty Images

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Ariana Grande se aleja de los escenarios tras críticas a su apariencia en 'Petal'. La cantante busca salud y felicidad. ¿Cómo afecta esto a sus seguidores jóvenes?

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