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¿Qué Tiene Cynthia Klitbo? Así es el Hashimoto, la Enfermedad Incurable que Reveló en LCDLF

Cynthia Klitbo rompió en llanto en La Casa de los Famosos al hablar del Hashimoto. Qué es esta enfermedad, sus síntomas y por qué no tiene cura.

cynthia-klitbo-enfermedad-hashimoto-sintomas-diagnostico-casa-de-los-famososFoto: Facebook La Casa de los Famosos

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Cynthia Klitbo revela entre lágrimas su lucha contra la tiroiditis de Hashimoto en La Casa de los Famosos. Descubre cómo esta enfermedad autoinmune ha cambiado su vida.

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