¿Qué Tiene Cynthia Klitbo? Así es el Hashimoto, la Enfermedad Incurable que Reveló en LCDLF

Cynthia Klitbo vivió uno de los momentos más emotivos de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026: entre lágrimas, la actriz habló con sus compañeros sobre la enfermedad autoinmune que le fue diagnosticada hace aproximadamente un año y que cambió por completo su forma de vida.

El momento en que Cynthia Klitbo rompió en llanto

Durante una plática con otros habitantes del reality, Klitbo no pudo contener el llanto al hablar de las dificultades que enfrenta desde su diagnóstico. La actriz explicó que, mientras sus compañeros comen con normalidad, ella debe cuidar cada alimento que consume y que no siempre logra completar las tres comidas del día.

En un momento de la conversación, expresó que es muy difícil sobrellevar un padecimiento que sabe que no tiene cura. La actriz reconoció que todavía no termina de entender del todo lo que tiene y que en ocasiones le genera frustración, sobre todo porque siempre disfrutó mucho de la comida y ahora debe modificar hábitos muy arraigados, como los búlgaros que solía desayunar y que tuvo que dejar de consumir.

También admitió que su condición la ha vuelto más irritable con sus compañeros, aunque aclaró que prefiere apartarse a la hora de la comida para evitar conflictos y cocinar después algo que sí pueda comer.

Antes del diagnóstico: fibromialgia, bipolaridad y años sin respuestas

Klitbo contó que, antes de conocer el nombre real de su enfermedad, sus síntomas fueron confundidos con fibromialgia, un trastorno que se caracteriza por dolor muscular generalizado y fatiga intensa. Incluso ella misma llegó a preguntarle a su médico si padecía bipolaridad, ya que atravesaba episodios de tristeza profunda sin explicación aparente.

El diagnóstico definitivo llegó cuando se realizó un análisis hormonal previo a colocarse un implante. Fue entonces cuando los estudios revelaron que se trataba de tiroiditis de Hashimoto. La actriz relató que, antes de saberlo, no entendía por qué le resultaba imposible mantener rutinas como ir al gimnasio por varias semanas seguidas, ni por qué había días en los que el cansancio la dejaba en cama.

Klitbo también recordó un viaje a Bilbao, España, donde comió pan de masa madre sin restricciones justo antes de recibir el diagnóstico, un episodio que ahora recuerda con humor.

¿Cuál es la enfermedad de Hashimoto?

La tiroiditis de Hashimoto, también llamada tiroiditis linfocítica crónica o tiroiditis autoinmunitaria crónica, es un trastorno en el que el sistema inmunológico ataca por error a la glándula tiroides, encargada de regular funciones como el metabolismo, la temperatura corporal y los niveles de energía.

Esta condición avanza lentamente a lo largo de los años y es una de las causas más comunes de hipotiroidismo, es decir, una disminución en la producción de hormonas tiroideas. Es más frecuente en mujeres de mediana edad y, aunque no tiene cura, sí puede controlarse con tratamiento médico.

Klitbo ha descrito su padecimiento como una especie de "estómago permeable" relacionado con la tiroides: explicó que su sistema inmunológico ataca la glándula y provoca que los líquidos gástricos pasen al torrente sanguíneo, afectando incluso funciones cerebrales.

Los síntomas del Hashimoto

Según el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos, entre los síntomas más comunes de esta enfermedad se encuentran:

Fatiga persistente y cansancio excesivo

Aumento de peso sin causa aparente

Sensibilidad al frío

Piel seca y estreñimiento

Debilidad, dolor o rigidez muscular y articular

Alteraciones en el ciclo menstrual

Depresión y episodios de tristeza

Problemas de memoria y concentración

Inflamación de la tiroides o bocio, y rostro hinchado

Caída del cabello y uñas quebradizas

Los especialistas señalan que la intensidad de estos síntomas varía de una persona a otra, por lo que no es posible determinar el estado de salud de alguien solo por su apariencia.

Diagnóstico y tratamiento

Para confirmar el Hashimoto, los médicos suelen solicitar análisis de sangre que revisan la función tiroidea y detectan anticuerpos asociados a la enfermedad, como los anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea (TPO), además de pruebas de TSH y tiroxina libre.

Según la American Thyroid Association, cuando los anticuerpos están elevados pero la función tiroidea es normal, puede no requerirse tratamiento inmediato, solo seguimiento médico. En los casos de hipotiroidismo, el tratamiento habitual es la levotiroxina, una hormona sintética que sustituye la que la tiroides ya no produce en cantidad suficiente, generalmente de por vida y con ajustes periódicos de dosis.

Debido a su condición, Klitbo actualmente basa su alimentación en carne, pescado y verduras, evitando productos que le generan malestar por su sensibilidad intestinal.

La actriz reconoció que, aunque hay personas con padecimientos más graves, quienes viven con una enfermedad autoinmune pueden entender la sensación de sentirse incomprendidos.

Su testimonio en La Casa de los Famosos México puso sobre la mesa un tema que ella misma aclaró meses atrás, cuando circularon rumores sobre un supuesto deterioro grave de su salud: Klitbo insistió en que no se está muriendo, aunque sí convive con una enfermedad crónica que aún está aprendiendo a manejar.