Violencia en Michoacán: Estados Unidos Activa Alerta de Seguridad y Lanza Advertencia de Viaje

El Gobierno de Estados Unidos activó una alerta de seguridad por la violencia de los últimos días, en Michoacán, y advirtió a sus ciudadanos por riesgo de viaje.

El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que la alerta de viaje por violencia en Michoacán es nivel 4, es decir, de "no viajar".

“Se han reportado bloqueos de carreteras y actividad delictiva en el estado, con riesgo de escalada”, alertó la embajada de Estados Unidos en México.

Recomendaciones ante violencia en Michoacán

La embajada de Estados Unidos publicó una lista de recomendaciones a tomar por la violencia, en Michoacán, y son las siguientes:

Evitar las zonas cercanas a zonas de actividad policial.

Prestar atención a tu entorno.

Minimizar los movimientos innecesarios.

Buscar refugio en caso de detectar señales de disturbios.

Mantenerse informado a través de los medios locales.

Seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Evitar las multitudes.

Mantener informados a tus familiares y amigos sobre tu ubicación y estado de salud por teléfono, mensaje de texto y redes sociales.

Mantenerse informado a través de los medios de comunicación locales para conocer las posibles interrupciones en carreteras, aeropuertos y eventos.

Inscribirse al Programa para Viajeros Inteligentes (STEP).

Llamar al 911 en caso de emergencia.

Ponerse en contacto con la Embajada de Estados Unidos, si necesitas ayuda.

¿Qué está pasando en Michoacán?

El fin de semana, se registraron bloqueos carreteros en varias zonas de Michoacán, a la vez que fuerzas federales encabezaron operativos por la posible detención de objetivos prioritarios.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Operativo Provocó Bloqueos Carreteros en Los Reyes y Peribán, Michoacán

Comuneros agreden a director de Gobernación

La mañana de hoy, manifestantes bloquearon la circulación en el Libramiento de Morelia, con llantas incendiadas, a la altura de Casa Michoacán, y lanzaron piedras contra los policías que acudieron a la zona para contener la protesta, encabezada por comuneros de Arantepacua.

Más tarde, el Gobierno de Michoacán condenó los actos de violencia durante la manifestación de los comuneros de Arantepacua, en la que Ricardo Palominos Vargas, director de Gobernación, fue agredido físicamente.

De acuerdo con el Gobierno de Michoacán, al funcionario “lo golpearon sin mediar palabra alguna”, en el momento en que acudió para escuchar las demandas de los manifestantes y así establecer un canal de diálogo.

En un comunicado, el Gobierno de Michoacán señaló que luego de la agresión contra el director de Gobernación “se desplegó un operativo de seguridad en la zona con el objetivo de preservar el orden público, garantizar el derecho a la libre manifestación y proteger la integridad de la ciudadanía, privilegiando en todo momento el respeto al Estado de Derecho y a terceros”.

RMT