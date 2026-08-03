Seguridad

Violencia en Michoacán: Estados Unidos Activa Alerta de Seguridad y Lanza Advertencia de Viaje

Estados Unidos mantiene alerta de viaje nivel 4 por violencia, en Michoacán

Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional vigilan zona de limoneros, en Apatzingán, MichoacánElementos del Ejército y de la Guardia Nacional vigilan zona de limoneros, en Apatzingán, Michoacán. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Violencia en Michoacán: Estados Unidos advierte no viajar tras bloqueos y disturbios. Infórmate sobre las medidas de seguridad.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+