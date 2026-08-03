Detienen a Objetivo Prioritario por el que Ofrecían Medio Millón de Pesos: ¿Quién Es 'El Tito'?

José Manuel "N", identificado con el alias de "El Tito", fue detenido en Guasave, Sinaloa, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El hombre era requerido por autoridades de Chiapas por el feminicidio de Beany Guadalupe Lozano García, quien fuera su pareja.

¿Cómo se llegó hasta el domicilio en Guasave?

De acuerdo con el comunicado conjunto de las dependencias, labores de inteligencia e investigación permitieron identificar un inmueble habitado por el hombre requerido por autoridades chiapanecas. A partir de ahí se implementaron vigilancias fijas y móviles que reunieron datos de prueba, entregados posteriormente a un juez de control.

El juez otorgó la orden para intervenir el predio. Con esa autorización se desplegó un operativo en el municipio de Guasave, donde se ejecutó el cateo y se detuvo a José Manuel "N".

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¿Qué sigue en el proceso contra 'El Tito'?

Se detuvo a José Manuel "N" en Guasave, Sinaloa.

Se le informaron sus derechos de ley.

Quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

El Ministerio Público determinará su situación jurídica.

El domicilio donde fue localizado quedó sellado y bajo resguardo policial.

Según el comunicado, el Ministerio Público continuará con las indagatorias del caso.

¿Quién es 'El Tito' y por qué lo buscan?

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que José Manuel "N" era uno de los objetivos más buscados en Chiapas y que contaba con una orden de aprehensión por el feminicidio de Beany Lozano, por quien la Fiscalía de esa entidad ofrecía una recompensa de hasta medio millón de pesos.

¿Quién era Beany Guadalupe Lozano García?

Beany Guadalupe Lozano García tenía 18 años y estudiaba administración de empresas. Era originaria de Tapachula, Chiapas.

18 años de edad.

Estudiante de administración de empresas.

Originaria de Tapachula, Chiapas.

Murió por un disparo en la cabeza.

Señalado como presunto agresor: su pareja, José Manuel "N".

El 15 de mayo de 2026, la madre de la víctima protestó en el cruce de Correo Mayor y Moneda, en el centro histórico de la Ciudad de México, en inmediaciones de Palacio Nacional, para exigir justicia por el feminicidio de su hija.

En ese momento, José Manuel "N" ya contaba con una orden de aprehensión en su contra, pero continuaba prófugo.

CT