Seguridad

Detienen a Objetivo Prioritario por el que Ofrecían Medio Millón de Pesos: ¿Quién Es 'El Tito'?

José Manuel "N" fue detenido en Guasave, Sinaloa, por el feminicidio de Beany Lozano, ocurrido en Chiapas

Detienen a Objetivo Prioritario por el que Ofrecían Recompensa de Medio Millón de PesosJosé Manuel "N" era uno de los objetivos más buscados en Chiapas. Foto: SSPC

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