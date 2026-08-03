México Va por Regulación de Redes Sociales para Niños: En estos Países Ya las Prohíben

Las autoridades mexicanas iniciará un proceso de discusión para impulsar una regulación del uso de las redes sociales en niños y niñas, así lo dieron a conocer hoy, 3 de agosto de 2026, en la Mañanera del Pueblo.

En ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la propuesta no busca limitar la libertad de expresión ni censurar contenidos, sino revisar mecanismos tecnológicos que favorecen el uso prolongado de las aplicaciones.

¿Qué propone el Gobierno de México?

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que el debate se centra en la forma en que las plataformas digitales están diseñadas para captar la atención de los usuarios.

Señaló que mecanismos como el scroll infinito, las notificaciones constantes, la reproducción automática de videos y los algoritmos de recomendación favorecen un uso prolongado que puede convertirse en compulsivo, especialmente entre niñas, niños y adolescentes.

"Estamos frente a un problema de salud pública, no es una cuestión nada más de autorregulación de las personas o de las familias. Se requieren acciones colectivas que antepongan el bienestar de las infancias y las juventudes antes que los intereses comerciales", afirmó.

Durante la conferencia participó por videollamada el psicólogo social Jonathan Haidt, profesor de la Universidad de Nueva York y autor del libro La generación ansiosa, quien sostuvo que el uso temprano de teléfonos inteligentes y redes sociales ha provocado problemas como ansiedad, depresión, trastornos alimentarios, disminución de la capacidad de atención y bajo rendimiento escolar.

El especialista aseguró que diversos países ya comenzaron a modificar su legislación para proteger a los menores.

"Las democracias del mundo están quitando los teléfonos inteligentes durante la escuela y están elevando a 16 años la edad mínima para abrir cuentas en redes sociales", señaló.

Además, recomendó que México considere ambas medidas.

"Le animo a usted, Presidenta Sheinbaum, a implementar ambas medidas en México".

Haidt también sugirió que cualquier regulación se enfoque en el diseño de las plataformas y no en restringir contenidos.

Así funcionan los algoritmos

El ingeniero mexicano Arturo Béjar, exdirector de Ingeniería de Protección y Cuidado en Facebook, explicó que las plataformas digitales combinan distintos elementos para mantener a los usuarios conectados el mayor tiempo posible. Entre ellos mencionó:

Scroll infinito.

Reproducción automática de videos.

Algoritmos de recomendación.

Notificaciones permanentes.

Indicadores de popularidad.

Presión social para permanecer en las plataformas.

Según el especialista, estos mecanismos pueden influir en la conducta de los menores y exponerlos a contenidos relacionados con trastornos alimentarios, acoso sexual, autolesiones o suicidio.

También criticó que las empresas tecnológicas trasladen la responsabilidad a las familias.

"Al gobierno le corresponde proteger", afirmó al señalar que las plataformas deben garantizar diseños seguros para los menores de edad.

¿Qué países ya restringen las redes sociales para menores?

Aunque México apenas iniciará el proceso de discusión, varios países ya han implementado medidas para limitar el acceso de menores a las redes sociales o regular el uso de teléfonos inteligentes en las escuelas. Esta es la lista de las naciones que prohibieron las redes sociales en niños:

Australia, que aprobó una ley para impedir que menores de 16 años abran cuentas en redes sociales.

Francia, donde existen restricciones para el uso de teléfonos celulares en las escuelas y se han impulsado medidas para limitar el acceso de menores a plataformas digitales.

Inglaterra, que ha promovido políticas para retrasar el acceso de niños y adolescentes a redes sociales y reducir el uso de dispositivos móviles en los planteles.

Indonesia, citado por Jonathan Haidt como ejemplo de un país que trabaja en regular funciones específicas de las plataformas consideradas inapropiadas para menores.

FBPT