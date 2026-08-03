Sociedad

México Va por Regulación de Redes Sociales para Niños: En estos Países Ya las Prohíben

En México, se discutirá regular redes sociales para proteger a niños; en esto se centra la iniciativa

Adolescente muestra mensaje en TikTok durante entrada en vigor de ley que prohíbe las redes sociales a menores de 16 años. Foto: ReutersAdolescente muestra mensaje en TikTok durante entrada en vigor de ley que prohíbe las redes sociales a menores de 16 años. Foto: Reuters

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