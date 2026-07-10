Haaland Hermano, Ya Eres Mexicano: ¿Qué Hace Erling Haaland en un Espectacular de Chihuahua?

La imagen del futbolista noruego Erling Haaland sorprendió a automovilistas que circulaban esta semana por el Periférico de la Juventud, en la ciudad de Chihuahua, luego de aparecer en un anuncio espectacular digital con un mensaje que rápidamente llamó la atención.

El espectacular, ubicado en el cruce del Periférico de la Juventud y la avenida de la Cantera, muestra al delantero acompañado de la frase: "Haaland hermano, ya eres mexicano…", sin ofrecer mayor contexto sobre el motivo del anuncio.

La imagen no pasó desapercibida entre quienes transitan diariamente por una de las vialidades con mayor afluencia vehicular de la capital del estado, donde varios conductores y usuarios en redes sociales compartieron fotografías del mensaje.

Chihuahuenses muestran su apoyo con espectacular para Haaland

Hasta el momento no se ha informado de manera oficial quién contrató el espacio publicitario ni cuál es el objetivo de la campaña en la que aparece el seleccionado de Noruega, pero se estima que es una broma viral de los aficionados mexicanos para apoyar al delantero noruego en el partido contra Inglaterra.

Por ahora, el espectacular continúa exhibiéndose en uno de las principales avenidas de la ciudad de Chihuahua, mientras el mensaje sigue generando curiosidad entre quienes circulan por el Periférico de la Juventud y la avenida de la Cantera.