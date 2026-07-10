Haaland Hermano, Ya Eres Mexicano: ¿Qué Hace Erling Haaland en un Espectacular de Chihuahua?

Un espectacular con la imagen de Erling Haaland apareció en el Periférico de la Juventud, en Chihuahua, y llamó la atención de automovilistas por su peculiar mensaje.

Erling Haaland en un espectacular de ChihuahuaFoto: N+

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¿Qué hace Erling Haaland en un espectacular de Chihuahua? La imagen del delantero noruego con un mensaje curioso ha captado la atención de automovilistas. Descubre más sobre esta misteriosa campaña.

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