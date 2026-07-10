Cruces Internacionales de Chihuahua: Tiempos de Espera Hoy 10 de Julio 2026

Consulta los tiempos de espera en los puentes internacionales de Ciudad Juárez según información oficial de las autoridades fronterizas.

Tiempos de Espera en los Cruces de Ciudad Juárez hacia Estados UnidosFoto: N+

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¿Vas a cruzar a EE.UU. hoy? Conoce los tiempos de espera en los puentes de Chihuahua: Paso del Norte 65 min, Córdova 71 min, Zaragoza cerrado. Planifica tu viaje.

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