Sistema Cutzamala Hoy 10 de Julio de 2026: Así Está el Nivel de Presas este Viernes

El sistema Cutzamala ha mostrado una tendencia de recuperación gradual en sus niveles de almacenamiento, gracias a las lluvias de la actual temporada 2026.

Este complejo hídrico resulta vital para la estabilidad del Valle de México, ya que es el responsable de suministrar el 26% del agua potable consumida en diversas zonas de la Ciudad de México y el Estado de México.

La relevancia de este sistema trasciende el simple almacenamiento, pues su infraestructura integral coordina los procesos de potabilización y la distribución del recurso hídrico hacia los centros urbanos.

Tras haber atravesado periodos de disponibilidad crítica en etapas anteriores, los informes actuales del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y la Conagua señalan una estabilización necesaria para atender la demanda poblacional.

Nivel de presas del Sistema Cutzamala

El almacenamiento total del sistema ha alcanzado el 69.51% de su capacidad operativa, de acuerdo con el último reporte del mes de junio, resguardando un volumen de 543,918,000 millones de metros cúbicos de una capacidad total de 782,521,000 millones de metros cúbicos.

El nivel de presas presenta el siguiente desglose individual:

Valle de Bravo: Se mantiene como el embalse con mayor llenado, operando al 77.51% de su capacidad con 305.695 millones de metros cúbicos.

Villa Victoria: Registra un almacenamiento del 64.20%, equivalente a 119.247 millones de metros cúbicos.

El Bosque: Este cuerpo de agua se encuentra al 58.78% de su capacidad total, con un volumen de 118.976 millones de metros cúbicos.

Las autoridades enfatizan que el monitoreo constante de estos niveles es una tarea esencial para asegurar la continuidad del suministro de agua en la región central del país.

Con información de N+