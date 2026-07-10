Sistema Cutzamala Hoy 10 de Julio de 2026: Así Está el Nivel de Presas este Viernes

Conoce aquí el nivel del Sistema Cutzamala y de las presas que lo conforman hoy, 10 de julio de 2026

Presa Valle de Bravo.Presa Valle de Bravo. Foto: Facebook @Secretaría del Agua del Estado de México

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Las lluvias de 2026 ayudan al Sistema Cutzamala a alcanzar el 69.51% de su capacidad. Un alivio crucial para el suministro de agua en la Ciudad de México y Estado de México.

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