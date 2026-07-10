Hombre es Atacado por su Amigo con una Navaja en Ciudad Juárez

Un hombre resultó lesionado con una navaja luego de discutir con su amigo en la vía pública, en la colonia Mesita.

Policías Escoltaron a la Víctima al HospitalFoto: N+

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Ataque en Ciudad Juárez: Daniel fue herido con una navaja por su amigo tras una discusión. La policía escoltó al herido al hospital.

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