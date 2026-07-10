Hombre es Atacado por su Amigo con una Navaja en Ciudad Juárez

La madrugada del viernes 10 de julio, un hombre fue lesionado con un arma blanca por un sujeto que presuntamente era su amigo, en el cruce de las calles Lorenzo Flores y Francisco Escárcega Ceniceros, en la colonia Mesita, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones recabadas en el lugar, la víctima, identificada como Daniel, sostenía una discusión en la vía pública con un hombre conocido como "El Pelón", quien presuntamente sacó una navaja y lo hirió en varias partes del cuerpo.

Tras la agresión, la víctima fue trasladada en un vehículo particular a un hospital para que recibiera atención médica.

Policías Escoltaron a la Víctima al Hospital

Vecinos del sector reportaron lo ocurrido al número de emergencias 911, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal implementaron un operativo y localizaron el vehículo en el que era trasladado el lesionado.

Los agentes escoltaron la unidad hasta el Hospital General de Zona No. 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se informó que la víctima se encontraba delicada de salud debido a las heridas que presentaba.

No Hay Detenidos por el Ataque

Hasta el momento no se ha dado a conocer el paradero del presunto agresor ni el motivo de la pelea. Se espera que, conforme avancen las investigaciones, las autoridades determinen las causas del ataque y logren ubicar al responsable.