Maestros de la CNTE Marchan en México Este 1 de Junio: ¿Qué Exigen los Docentes?

Los maestros disidentes mantienen su plantón en el Zócalo capitalino y advierten que continuarán las movilizaciones hasta obtener respuestas a sus principales demandas laborales y sociales.

CNTE en la CDMX. Foto: CuartoscuroCNTE en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

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