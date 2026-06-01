¿Cómo Están las Garitas de Mexicali Hoy 1 de Junio 2026 para Cruzar a San Diego?

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy lunes 1 de junio

Reporte de Garitas Mexicali Hoy 22 de Mayo del 2026: Actualización de Filas y TiemposReporte de Garitas Mexicali Hoy 22 de Mayo del 2026: Actualización de Filas y Tiempos | Foto: N+

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