Tiempo de Cruce a SD desde Tijuana Hoy 1 de Junio: Así Están las Garitas

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este lunes 1 de junio presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Tiempos en Garita de San Ysidro
Línea normal (autos): 1 horas 15 minutos | 5 líneas abiertas
Sentri (autos): 15 minutos | 10 líneas
Ready Lane (autos): 1 hora 15 minutos | 5 líneas
Peatonal Normal: 15 minutos | 20 líneas
Peatonal Ready Lane: 2 minuto | 5 línea
Tiempos en Garita El Chaparral
Tiempos en Garita de Otay
Línea normal (autos): 2 hora 10 minutos | 2 líneas
Sentri (autos): 15 minutos | 3 líneas
Ready Lane (autos): 2 hora 10 minutos | 2 líneas
Peatonal normal: 1 hora 10 minutos| 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
APG