Tiempo de Cruce a SD desde Tijuana Hoy 1 de Junio: Así Están las Garitas

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy lunes 1 de junio

Reporte de Garitas de Tijuana En Vivo Hoy 12 de Mayo: Tiempos de Espera en la LíneaReporte de Garitas de Tijuana En Vivo Hoy 12 de Mayo: Tiempos de Espera en la Línea | Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Atención conductores: las garitas de Tijuana tienen tiempos de espera considerables. San Ysidro y Otay con más de 1h de espera. Planifica tu cruce y revisa reportes en vivo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+