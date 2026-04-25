Recomendaciones para Ver el Fin de Semana en ViX: ¿Quieres Ser Mi... Novia?
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Llega el fin de semana y ¿no sabes qué ver? Aquí te dejamos una película, una serie y una investigación periodística para que puedas disfrutar en casa
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Si en este fin de semana prendes el televisor y no te decides para ver algo, no te preocupes, te traemos unas recomendaciones para que puedas disfrutar desde la comodidad de tu casa.
Los encantos del sinvergüenza
Comenzamos con esta serie donde Francisco Valiente ha muerto, pero desde su féretro revive su pasado mientras Alma, la mujer que robó su corazón, tiene un plan para estar siempre con él.
¿Quieres ser mi... novia?
Seguimos con esta cinta sobre Lu y Javi quienes viven su romance, pero ella siente que la diferencia de edad no solo es un número. En tanto, Javi va al aniversario de sus padres, pero no les ha dicho que Lu es su novia. Así, tendrán que decidir si es amor real o una pasión pasajera.
La red criminal de huachicol fiscal
Por último, una investigación periodística que documenta la cadena criminal de tráfico ilegal de combustible entre Estados Unidos y México bajo el liderazgo de empresas en colusión con decenas de funcionarios de las fuerzas armadas y aduanales.
Además, puedes ver un amplio catálogo en programas de deportes, como los partidos de la Liga MX, el reality Juego de Voces, así como los noticieros de N+, documentales, novelas y mucho más.
Ingresa a ViX y pasa un gran fin de semana con el contenido que tiene para ti.
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Con información de ViX
LECQ