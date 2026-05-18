Hantavirus, Cerca de México: Confirman Muerte de Una Persona e Investigan Fuente de Exposición

Autoridades de Estados Unidos reportaron la muerte de una persona tras un caso confirmado de hantavirus, que no está relacionado con el reciente brote registrado a bordo de un crucero en el Atlántico.

El fallecimiento del adulto ocurrió en Colorado, de acuerdo con funcionarios del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de dicho estado de EUA.

Según la información oficial, la cepa del hantavirus que causó esa muerte es habitual en el estado en esta época del año, y las autoridades están investigando la fuente de exposición.

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Crucero llega a Róterdam

Cabe señar que este lunes, el crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa, atracó en Róterdam.

Llevaba a bordo a unos 150 pasajeros y tripulantes de 23 países cuando se notificó por primera vez a la Organización Mundial de la Salud un brote de enfermedades respiratorias graves el 2 de mayo.

Según la OMS, tres personas a bordo del crucero han fallecido. Incluidos dichos decesos, se han registrado ocho casos confirmados y dos probables a bordo.

El hantavirus se transmite principalmente a través de roedores, pero puede transmitirse entre personas en casos excepcionales y tras un contacto prolongado y cercano.

El periodo de incubación puede durar unas seis semanas.

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Datos clave sobre los hantavirus

De acuerdo con el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE) de México, estos son algunos datos sobre los hantavirus:

¿Qué son? Comprenden diversos virus zoonóticos transmitidos principalmente por roedores infectados.

Comprenden diversos virus zoonóticos transmitidos principalmente por roedores infectados. ¿Qué es el hantavirus de los Andes? El ANDV es el único hantavirus con evidencia documentada de transmisión de persona a persona.

El ANDV es el único hantavirus con evidencia documentada de transmisión de persona a persona. ¿Cómo se transmiten? La forma principal de infección humana ocurre por exposición a materiales contaminados con secreciones de roedores infectados: Orina, heces o saliva.

La forma principal de infección humana ocurre por exposición a materiales contaminados con secreciones de roedores infectados: Orina, heces o saliva. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión? Inhalación de aerosoles, contacto con superficies, contacto directo con excretas, mordeduras o arañazos de roedores (menos frecuente).

Inhalación de aerosoles, contacto con superficies, contacto directo con excretas, mordeduras o arañazos de roedores (menos frecuente). ¿Cómo ocurre la transmisión del ANDV? La transmisión persona a persona generalmente se asocia con: contacto físico estrecho y prolongado; permanencia prolongada en espacios cerrados o confinados; exposición a secreciones respiratorias; exposición a saliva; contacto con fluidos corporales; compartir utensilios; contacto con ropa de cama contaminada; contacto íntimo.

La transmisión persona a persona generalmente se asocia con: contacto físico estrecho y prolongado; permanencia prolongada en espacios cerrados o confinados; exposición a secreciones respiratorias; exposición a saliva; contacto con fluidos corporales; compartir utensilios; contacto con ropa de cama contaminada; contacto íntimo. ¿Cuáles son los síntomas? En la etapa temprana pueden incluir fiebre, fatiga, cefalea, escalofríos, mialgias especialmente en grandes grupos musculares, mareo, náusea, vómito, diarrea y dolor abdominal.

En la etapa temprana pueden incluir fiebre, fatiga, cefalea, escalofríos, mialgias especialmente en grandes grupos musculares, mareo, náusea, vómito, diarrea y dolor abdominal. ¿Cuál es el cuadro clínico en fase avanzada? Generalmente entre 4 y 10 días posteriores al inicio del cuadro clínico: caracterizada por tos, dificultad respiratoria progresiva, opresión torácica, taquipnea, hipoxemia insuficiencia respiratoria aguda. Los pacientes pueden evolucionar rápidamente a: Síndrome de respiratoria aguda; derrame pleural; choque mixto; falla orgánica múltiple; defunción.

Generalmente entre 4 y 10 días posteriores al inicio del cuadro clínico: caracterizada por tos, dificultad respiratoria progresiva, opresión torácica, taquipnea, hipoxemia insuficiencia respiratoria aguda. Los pacientes pueden evolucionar rápidamente a: Síndrome de respiratoria aguda; derrame pleural; choque mixto; falla orgánica múltiple; defunción. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico temprano puede resultar complejo, particularmente durante las primeras 72 horas del inicio sintomático. Se requieren pruebas moleculares específicas; detección serológica anticuerpos IgM; detección serológica anticuerpos IgG.

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Con información de Reuters.

spb