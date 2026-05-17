Canadá Confirma su Primer Caso de Hantavirus en 2026

Canadá confirmó el domingo que uno de los cuatro canadienses que regresaron desde un crucero afectado por un brote de hantavirus dio positivo al virus.

La Agencia de Salud Pública de Canadá confirmó el resultado un día después de que la funcionaria de salud pública de la provincia de Columbia Británica indicara que la persona había recibido un “posible positivo”, pero que se realizarían más pruebas en el Laboratorio Nacional de Microbiología en Winnipeg.

El hantavirus es una enfermedad viral grave transmitida a los humanos principalmente por roedores silvestres. Foto: AFP

“La muestra de una persona fue confirmada como positiva para hantavirus”, señaló la agencia nacional en un comunicado.

Indicó que una segunda persona, que era compañera de viaje del caso confirmado, dio negativo. Ambas personas, una pareja de unos 70 años del Yukón, están en un hospital en Victoria.

Los cuatro pasajeros canadienses del crucero regresaron a Columbia Británica el domingo pasado. Además de la pareja, había una persona de unos 70 años de la isla de Vancouver y una persona de Columbia Británica de unos 50 años que vive en el extranjero. Todos están en aislamiento.

Han muerto tres personas desde que comenzó el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius. El paciente canadiense es la décima persona del barco que da positivo.

OMS mantiene evaluación del hantavirus en "riesgo bajo”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantuvo el domingo su evaluación de "riesgo bajo" respecto al foco de hantavirus detectado a bordo del crucero Hondius, que tiene previsto atracar el lunes en Países Bajos con el resto de su tripulación.

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