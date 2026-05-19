Detienen en Tijuana a José 'N', Líder de Brazo Armado Vinculado con el CJNG

El Gabinete de Seguridad informó hoy, 19 de mayo de 2026, que fue detenido en Tijuana, Baja California, José ‘N’, presunto líder de un brazo armado vinculado con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad detalló que José 'N' fue detenido en la colonia Chihuahua, en Tijuana, momento en el que portaba armas de fuego.

En el operativo conjunto, las autoridades aseguraron cinco armas de fuego, cargadores, cartuchos y dosis de droga.

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José 'N', presunto integrante de las Fuerzas Especiales del Kateo

De acuerdo con los reportes, José ‘N’, de 29 años de edad, es presunto integrante de las Fuerzas Especiales del Kateo (FEK), grupo afín al CJNG.

El Gabinete de Seguridad apuntó que a José ‘N’ se le informaron sus derechos de ley, y junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

En el operativo ejecutado de forma conjunta, en Tijuana, participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), de la Guardia Nacional (GN) y de la Policía Estatal y Municipal.

En acciones coordinadas en Baja California, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico, @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, junto con autoridades estatales y municipales, detuvieron en Tijuana a un hombre vinculado a un grupo delictivo que contaba con una orden de aprehensión vigente… pic.twitter.com/J0RPcVD8Zw — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 19, 2026

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Con información de N+.

RMT