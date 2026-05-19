Inhabilitan a Exfuncionarios de la Extinta Policía Federal por Millonario Desvío de Recursos

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó hoy, 19 de mayo de 2026, que dos exfuncionarios de la extinta Policía Federal fueron inhabilitados por hasta 20 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, por un millonario desvío de recursos.

¿Quiénes con los exfuncionarios de la Policía Federal inhabilitados?

En un comunicado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reveló que se trata de Frida ‘M’, exsecretaria general, quien fue inhabilitada por 20 años e indemnización económica, y Damián ‘C’, extitular de la División de Inteligencia, inhabilitado por 15 años e indemnización económica.

De acuerdo con el informe, ambos exfuncionarios “desviaron el pago de más de 65 millones de dólares estadounidenses, destinado a cubrir obligaciones derivadas de un contrato, firmado en diciembre de 2015, para la prestación de servicios celebrado con la empresa Rafael Advanced Defense System LTD”.

La dependencia detalló que las indemnizaciones económicas impuestas a los exfuncionarios “ascienden a más de 65 millones de dólares estadounidenses”.

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FGR investiga millonario desvío de recursos

La dependencia agregó que el millonario desvío de recursos fue denunciado penalmente y actualmente se está bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

Subrayó que “el combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad” y que “denunciar actos de corrupción no solo es un derecho, sino también un deber cívico para proteger los recursos públicos”.

#ComunicadoBuenGobierno



Por desviar recursos públicos de la extinta Policía Federal, destinados a cubrir obligaciones de un contrato firmado en 2015, la Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno logró la inhabilitación hasta por 20 años de 2 personas ex servidoras públicas e… pic.twitter.com/RFMEOTjee2 — Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) May 19, 2026

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RMT