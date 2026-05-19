Patrullas de Chihuahua Capital Tienen Logotipo de Policía de Nueva York: Esto Dijo Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló hoy, 19 de mayo de 2026, sobre las patrullas del municipio de Chihuahua, capital de Chihuahua, que supuestamente portan logotipos de la Policía de Nueva York, Estados Unidos.

Patrullas de Chihuahua, con logos de Policía de Nueva York

En la conferencia mañanera de este martes, la mandataria fue cuestionada sobre las patrullas de Chihuahua, que ahora tienen supuestas insignias de la Policía de Nueva York, por lo que respondió que “no es legal”.

De acuerdo con los reportes, Marco Bonilla, alcalde de Chihuahua, habría viajado a Nueva York y a su regreso, las patrullas ya tenían los escudos de la Policía de Nueva York.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que se trata de “está visión del pasado, porque es así, de que lo mejor es lo que viene de fuera. Esa fue la visión de muchos presidente de México, particularmente del periodo neoliberal, ellos querían asemejarse al extranjero, particularmente a Estados Unidos, y si bien hay que tomar lo mejor de todos los países para poder avanzar, hay una diferencia muy grande y es que nosotros estamos orgullosos de ser mexicanos”.

“Así de importante y así de grande, porque es esta visión de que los de allá son mejores que los de acá y se comportan con racismo, con clasismo, hacia los propios connacionales, los que fueron gobernantes”, apuntó la presidenta.

Refirió que así debe estar pasando en Chihuahua y aseguró que “no es su propia estrategia” del alcalde Marco Bonilla.

La presidenta afirmó que “se pueden tomar estrategias de otros lugares del mundo que sean importantes, pero de ahí a que le pongas el sello de otra ciudad que no es tu ciudad, es que quieren simularse”.

“Yo prefiero Chihuahua que Nueva York, pero no sé si el alcalde de Chihuahua también, a lo mejor no. ¿Por qué? Porque ahí están las raíces de las y los mexicanos”, subrayó.

Sobre la denuncia de supuestas patrullas con el logotipo del Departamento de Policía de Nueva York en la capital de Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que eso no es legal. pic.twitter.com/nJrYYA1pZh — NMás (@nmas) May 19, 2026

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Aquí puedes ver la conferencia mañanera completa de hoy

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Con información de N+.

RMT