Cruz Azul vs Pumas: ¿Cuántos Títulos Ha Perdido La Máquina como Local en el Estadio Azul?

Para los que creen en las cábalas, el regreso de La Máquina Celeste al Estadio Ciudad de los Deportes es una mala decisión de la directiva celeste. Y es que la historia del equipo como local en ese recinto no es agradable. Así que el partido Cruz Azul vs Pumas tiene un ingrediente extra que acentúa el morbo.

En teoría, Cruz Azul iba a jugar la final de ida en el Estadio Cuauhtémoc, que ha sido su casa durante el Torneo Clausura 2026 luego de que la UNAM decidió no renovar el contrato de arrendamiento, tal y como se había acordado. Así que el equipo celeste tuvo que dejar de ser local en el Olímpico Universitario.

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Pero de última hora la directiva del conjunto cementero negoció para que el Estadio Ciudad de los Deportes le abriera sus puertas, luego de que el América quedó eliminado en cuartos de final. Así que el cambio de sede fue anunciado con bombos y platillos.

Sin embargo, la noticia no cayó muy bien entre aquellos aficionados que recuerdan las finales perdidas mientras se jugaba como local en el Estadio Azul, como era conocido ese foro deportivo.

La primera final que La Máquina perdió mientras era local en el Estadio Azul data del Torneo Invierno 1999: Aquella ocasión cayó ante el Pachuca con marcador global de 3-2. Es muy recordado el “gol de oro” que Alejandro Glaría le anotó al “Conejo” Pérez en el duelo de vuelta.

Luego de varios años, en el Clausura 2008, Cruz Azul jugó la final de ida en el Estadio Azul: perdió 1-2 ante Santos Laguna. Y en la vuelta empataron 1-1 en territorio lagunero. Así que el equipo de La Comarca levantó el trofeo de campeón gracias al 3-2 en el marcador global.

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También en el 2008, pero en el Torneo Apertura, el club cementero llegó a gran final y se enfrentó al Toluca. En la ida, jugada en el Estadio Azul, los celestes cayeron 0-2. Pero se recuperaron en la vuelta, jugada en el Estadio Nemesio Diez, y ganaron 2-0. Con el global empatado 2-2 se fueron a tanda de penales y ahí los Diablos Rojos fueron mejores. Ese duelo es recordado por el tremendo penal a favor de Cruz Azul que el silbante Roberto García Orozco no marcó pese a que César Villaluz salió conmocionado y en camilla.

Fue en el Apertura 2009 cuando volvió a fracasar. En la final de ida perdió 4-3 en casa del Monterrey. Luego, en la vuelta, cayó 2-1 en el Estadio Azul. Esa serie es recordada porque en el primer duelo La Máquina ganaba 3-1 al medio tiempo, pero los Rayados les dieron la vuelta en la segunda parte.

Finales de Cruz Azul en el Estadio Azul: Los amargos recuerdos contra el América

Más adelante, en el Clausura 2013, Cruz Azul tuvo otra oportunidad para coronarse. El partido de ida fue en el Estadio Azul y los cementeros le ganaron 1-0 al América. En la vuelta, en el Estadio Azteca, tuvo todo para levantar el trofeo. Pero la suerte y algo más favorecieron a las Águilas, que ganaron 2-1 para igualar 2-2 en el global. Ya en penales, los azulcremas se quedaron con el trofeo. La serie es recordada por aquel gol agónico del portero Moisés Muñoz justo cuando empezaban a grabar el nombre del Cruz Azul en el trofeo.

Y el recuerdo más reciente es el del Clausura 2024. En esa ocasión, la final de ida fue en el Estadio Azul. La Máquina y las Águilas igualaron 1-1 y dejaron todo para la vuelta. El juego decisivo fue en el Estadio Azteca, donde los azulcremas ganaron 1-0 cuando ya se asomaban los tiempos extras. Esa final sintetiza el dolor de los celestes con una frase que se inmortalizó: “¡Penal para el América!”, luego de que el árbitro Marco Antionio “Gato” Ortiz marcó una pena máxima muy dudosa a favor de los azulcremas en el último minuto.

El único trofeo de campeón que Cruz Azul levantó cuando era local en el Estadio Azul es del Torneo Apertura 1997. En la ida, jugada en la CDMX, los celestes ganaron 1-0 al León, gracias a un gol de Benjamín Galindo. Y en la vuelta, en el Camp Nou, los Esmeraldas ganaron 1-0 y se tuvieron que ir a tiempos extras. La Máquina se coronó gracias a un penal bien cobrado por Carlos Hermosillo, luego de que recibió una patada en el rostro por parte del portero Ángel Comizzo.

Así que el recuento del Cruz Azul jugando como local en el Estadio Ciudad de los Deportes es para dar miedo a su propia afición: 7 finales jugadas y sólo una ganada.

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Con información de N+

RGC