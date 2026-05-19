Joel Huiqui y Efraín Juárez Protagonizan Choque de Técnicos Mexicanos en la Final  de Liga MX

Esta semana se juega la final del Torneo Clausura 2026. Serán dos partidos de alto voltaje, entre equipos muy populares. Los juegos de ida y vuelta entre Pumas y Cruz Azul han dado y darán mucho de qué hablar. Uno de los datos sobresalientes es que además será un duelo entre técnicos mexicanos: Efraín Juárez vs Joel Huiqui.

Llama mucho la atención que la serie por el campeonato entre Pumas y Cruz Azul enfrente a dos entrenadores nacidos en México porque es algo que no sucede desde el año 2013; es decir hace 13 años exactamente.

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El antecedente se remonta al Torneo Clausura 2013, cuando la gran final de la Liga MX fue entre América y Cruz Azul. En el banquillo del equipo azulcrema estaba Miguel “Piojo” Herrera, mientras que el timón celeste lo llevaba “Memo” Vázquez.

Fue aquella histórica gesta en la que las Águilas se coronaron luego de que el portero Moisés Muñoz anotara un gol de cabeza en el último minuto de juego.

Así que tuvieron que pasar 13 años para que dos equipos de la Liga MX con entrenadores mexicanos se dieran cita en la gran final de la Liga MX. Esa es otra de las razones por las que el partido Pumas vs Cruz Azul llama la atención.

Y es que no es común que los dueños de los equipos le den oportunidad a los estrategas locales. Y menos si son jóvenes. Por lo general recurren a estrategas extranjeros, en vez de mirar hacia adentro.

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¿Cómo llegaron Joel Huqui y Efraín Juárez a la final del Torneo Clausura 2026?

Hay que recordar que Joel Huiqui no empezó el torneo Clausura 2026 al frente de Cruz Azul. Más bien entró como técnico interino en la jornada 17, cuando la directiva le dio las gracias al argentino Nicolás Larcamón porque sumó 9 partidos sin victoria.

Desde entonces, Huiqui ha disputado 5 encuentros y no ha perdido ninguno. En la fecha 17 del torneo regular, La Máquina venció 4-1 al Necaxa. Luego, en cuartos de final superó al Atlas en dos ocasiones. Y en semifinales empató la ida con Chivas y ganó la vuelta.

Mientras que Efraín Juárez, que llegó a Pumas en marzo del año pasado, logró que el equipo universitario terminara el Torneo Clausura 2026 como líder absoluto con 36 unidades: ganó 10 duelos, empató 6 y sólo perdió 1.

En la Liguilla, “Efra” sumó dos empates con el América en cuartos de final, además de que en semifinales perdió la ida ante Pachuca pero ganó la vuelta. En ambas series empató en el marcador global, 6-6 y 1-1 respectivamente, pero avanzó por su mejor posición en la tabla.

Así que, en el papel, el duelo Efraín Juárez contra Joel Huiqui luce muy parejo. A favor del estratega de los Pumas está su experiencia, ya que fue campeón de Liga y Copa con el Atlético Nacional de Colombia en su primera temporada, en el 2024.

Joel Huiqui, de 43 años, fue defensa del Cruz Azul del 2004 al 2010. Ahora es técnico interino de La Máquina Celeste pero si gana el trofeo de campeón se quedará como entrenador para la siguiente temporada.

Efraín Juárez, de 38 años, es canterano de los Pumas. Fue parte de aquella Selección Mexicana Sub-17 que se coronó campeona en el Mundial de la categoría disputado en Perú. Luego pasó por equipos como el Celtic de Escocia, el Zaragoza español, el América y el Monterrey de la Liga MX, antes de retirarse para ser entrenador.

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Con información de N+

RGC