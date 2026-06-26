Sujeto Fue Detenido con Casi Mil Litros de Hidrocarburo Ilegal en Tlaxcala

Ángel "N" llevaba el combustible robado en 50 garrafones a bordo de una camioneta en el municipio tlaxcalteca de Tlaxco.

Ángel N Sentenciado 950 Litros Hidrocarburo Ilegal Robado Tlaxco TlaxcalaFoto: Archivo N+

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Ángel 'N' transportaba 950 litros de gasolina ilegal en Tlaxcala. La FGR logra sentencia condenatoria. Conoce los detalles de este caso.

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