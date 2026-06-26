Sujeto Fue Detenido con Casi Mil Litros de Hidrocarburo Ilegal en Tlaxcala

La Fiscalía General de la República (FGR) en Tlaxcala obtuvo este viernes 26 de junio de 2026 sentencia condenatoria contra Ángel "N", al acreditar su participación en el delito de posesión ilícita de hidrocarburo.

En audiencia el juez dictó sentencia de cuatro años de prisión y el pago de una multa de cuatro mil días al sujeto, quien fue detenido con 950 litros 262 mililitros de gasolina contenida en 50 garrafones con capacidad de 20 litros.

Ángel “N” fue detenido con 950 litros de hidrocarburo ilegal en Tlaxco, Tlaxcala

Al realizar recorridos de seguridad y vigilancia en el municipio de Tlaxco, elementos de la Policía Municipal observaron una camioneta que transitaba por la carretera con exceso de dimensiones y carga, y desprendía un fuerte olor a hidrocarburo.

Los policías se acercaron a practicar una revisión, en la que observaron garrafones y recipientes diversos con hidrocarburo, y al no contar con el permiso correspondiente para transportarlo, el chofer del vehículo fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación (MPF), quien inició las indagatorias correspondientes.

Sentencian a José “N” por robo de camión sobre Vía Corta a Santa Ana en Puebla

La FGR en Puebla obtuvo sentencia condenatoria en contra de José "N", por acreditar ante un juez, su participación en la comisión del delito de ataques a las vías de comunicación, en la modalidad de portación de equipos que bloquean señales.

Elementos de la Policía Municipal de Puebla detuvieron al sujeto, luego de que un ciudadano que circulaba a bordo de su vehículo, sobre la en carretera Vía Corta a Santa Ana, colonia Ampliación Seda Monsanto, en el municipio de Puebla les informara que un tractocamión que iba adelante acababa de ser robado.

Tras una persecución, José "N" fue detenido y las autoridades le aseguraron un inhibidor de señal con ocho antenas, por lo que fue puesto a disposición del fiscal federal, quien inició las investigaciones correspondientes. El juez dictó sentencia condenatoria de ocho años de prisión, suspendiendo sus derechos políticos y civiles.

Con información de N+

GMAZ