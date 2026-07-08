Rescatan a Niños Encerrados en una Casa en Torreón

Dos niños de 7 y 3 años, fueron rescatados por elementos de la Unidad Violeta de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, luego de un reporte por presunto maltrato infantil en la colonia Veredas de la Paz en Torreón.

Al llegar a la casa, los oficiales confirmaron que los niños permanecían encerrados en el interior, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de Bomberos para abrir el inmueble.

Tras el rescate, los menores fueron trasladados para su valoración médica y posteriormente quedaron bajo resguardo de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), dependencia que dará seguimiento al caso.

Durante la intervención estuvo presente un familiar de los menores.

Rescatan a hombre de la tercera edad encerrado en casa de Saltillo

El 3 de julio, un hombre de 92 años fue rescatado por elementos de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) de la Policía Municipal de Saltillo, luego de que vecinos de la zona centro reportaran que no lo habían visto salir de su casa durante varios días.

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Los oficiales acudieron al domicilio y lograron poner a salvo al adulto mayor, quien posteriormente recibió atención por parte de las autoridades. Además, se realizaron las diligencias correspondientes para verificar su estado de salud y las condiciones en las que permanecía dentro del inmueble.