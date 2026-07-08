Rescatan a Niños Encerrados en una Casa en Torreón

Elementos de Seguridad Pública Municipal rescataron a dos niños encerrados en una casa de la colonia Veredas de la Paz.

Rescatan a Niños Encerrados en una Casa en TorreónFoto: N+

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Impactante rescate en Torreón: dos niños de 7 y 3 años fueron liberados de una casa donde estaban encerrados. La intervención de la Unidad Violeta y Bomberos fue clave. PRONNIF ya está a cargo del caso.

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