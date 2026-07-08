Cuatro Pipas Cargadas con 41 Mil Litros de Diésel Ardieron en una Pensión de El Salto

Las llamas alcanzaban casi los 10 metros de altura. Vecinos señalan presunto alacenamiento ilegal de combustible en el lugar

Cuatro pipas cargadas con diésel terminaron calcinadas.Foto: N+

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Explosiones y llamas de 10 metros en El Salto: 4 pipas de diésel consumidas por el fuego. Vecinos sospechan almacenamiento ilegal. Descubre qué ocurrió.

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