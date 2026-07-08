Cuatro Pipas Cargadas con 41 Mil Litros de Diésel Ardieron en una Pensión de El Salto

Un incendio consumió cuatro pipas cargadas con diésel al interior de una pensión de vehículos pesados en la colonia El Verde, en el municipio de El Salto, lo que provocó un amplio despliegue de cuerpos de emergencia de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

¿Dónde se registró el incendio?

El hecho ocurrió sobre la carretera a El Verde, a la altura de la calle Reforma, donde fuertes explosiones y llamas de casi 10 metros de altura sembraron el temor entre vecinos de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, las cuatro pipas estaban cargadas con aproximadamente 41 mil litros de diésel cada una. El fuego las consumió en su totalidad y durante cerca de dos horas no dio tregua a los elementos de emergencia.

Tras escuchar las explosiones y observar la intensidad de las llamas, vecinos y veladores de negocios cercanos salieron corriendo para ponerse a salvo, mientras decenas de llamadas al número de emergencias 911 alertaban sobre el incendio.

Los primeros en arribar fueron bomberos del municipio de El Salto, quienes al confirmar la magnitud del siniestro y que las unidades involucradas transportaban combustible, solicitaron de inmediato el apoyo del C5 Jalisco.

La emergencia movilizó a bomberos de distintos municipios para trabajar en las labores de combate al fuego y evitar que las llamas se propagaran a otras áreas de la pensión y predios cercanos.

Vecinos señalan que presuntamente se almacenaba combustible de manera ilegal en el lugar

Vecinos y locatarios cercanos al predio señalaron que el lugar presuntamente era utilizado para almacenar combustible de manera ilegal, una versión que ya es analizada por las autoridades. Además, testigos aseguraron que, al momento de iniciar el incendio, al menos tres pipas salieron del terreno a toda velocidad. Hasta el momento se desconoce qué originó el fuego y, de acuerdo con el reporte más reciente de las autoridades, no se registraron personas lesionadas ni fallecidas.