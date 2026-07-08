Mujer Escuchó Gritos y Golpes: Detienen a Hombre que Intentó Guardar Restos de Una Joven en CDMX
Policías de CDMX y servicios de emergencia se trasladaron a un predio en Álvaro Obregón, tras reporte de gritos y golpes
Operativo policial y servicios de emergencia en Álvaro Obregón, por caso de feminicidio. Foto: N+
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Gritos y golpes alertaron a una vecina en CDMX, llevando a la detención de un hombre por feminicidio. Infórmate sobre este trágico suceso.
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PorRedacción N+
Policías de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a un hombre de 28 años de edad, señalado como posible responsable del feminicidio de una joven de 19 años en la alcaldía Álvaro Obregón.
De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, el sujeto fue aprehendido en la colonia Mártires de Tacubaya.
Feminicidio en CDMX
El caso ocurrió después de que una mujer denunció que escuchó gritos y golpes en un predio, ubicado en la avenida Camino Real a Toluca y la calle Chilenos.
Según su testimonio, luego observó a uno de los inquilinos en el patio trasero, mientras cargaba una bolsa color negro que trataba de meter en una hielera.
Detención en Álvaro Obregón
Tras ingresar al sitio, los agentes detuvieron al sujeto de 28 años y realizaron una inspección del sitio.
De tal manera, hallaron un machete y los restos de una mujer de 19 años, por lo que quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica y realizará los peritajes correspondientes y las investigaciones del caso.
Una unidad forense de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México llegó a la zona para las labores periciales.
Los hechos ocurrieron en el predio marcado con el número 513 a primeras horas de este miércoles. Según se indicó en el sitio, la víctima era pareja sentimental del detenido.