Mujer Escuchó Gritos y Golpes: Detienen a Hombre que Intentó Guardar Restos de Una Joven en CDMX

Policías de CDMX y servicios de emergencia se trasladaron a un predio en Álvaro Obregón, tras reporte de gritos y golpes

María G de García Ruiz, Álvaro Obregón | Samuel Luna RuizOperativo policial y servicios de emergencia en Álvaro Obregón, por caso de feminicidio. Foto: N+

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Gritos y golpes alertaron a una vecina en CDMX, llevando a la detención de un hombre por feminicidio. Infórmate sobre este trágico suceso.

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