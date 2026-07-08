Mujer Escuchó Gritos y Golpes: Detienen a Hombre que Intentó Guardar Restos de Una Joven en CDMX

Policías de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a un hombre de 28 años de edad, señalado como posible responsable del feminicidio de una joven de 19 años en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, el sujeto fue aprehendido en la colonia Mártires de Tacubaya.

Sujeto señalado como posible responsable del delito de feminicidio en CDMX. Foto: SSC

Feminicidio en CDMX

El caso ocurrió después de que una mujer denunció que escuchó gritos y golpes en un predio, ubicado en la avenida Camino Real a Toluca y la calle Chilenos.

Según su testimonio, luego observó a uno de los inquilinos en el patio trasero, mientras cargaba una bolsa color negro que trataba de meter en una hielera.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detienen a Sujeto por Presuntamente Asesinar a su Pareja en la Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX

Detención en Álvaro Obregón

Tras ingresar al sitio, los agentes detuvieron al sujeto de 28 años y realizaron una inspección del sitio.

De tal manera, hallaron un machete y los restos de una mujer de 19 años, por lo que quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica y realizará los peritajes correspondientes y las investigaciones del caso.

Una unidad forense de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México llegó a la zona para las labores periciales.

Los hechos ocurrieron en el predio marcado con el número 513 a primeras horas de este miércoles. Según se indicó en el sitio, la víctima era pareja sentimental del detenido.

SPB