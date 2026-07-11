¿Te Gustó “The Odyssey” de Nolan? Aquí 5 Libros sobre el Mundo de Odiseo y la Guerra de Troya

Este verano Christopher Nolan lanza The Odyssey, que lleva a la pantalla grande la Odisea, de Homero. Te presentamos cinco libros que te permitirán profundizar en el mundo de los griegos, la guerra de Troya y de Odiseo.

Leonard Cottrell, El toro de Minos

Durante muchos siglos, se pensó que la guerra de Troya no tenía ninguna base histórica y que la ciudad sitiada solo existió en mitos. A finales del siglo XIX comenzaron los grandes descubrimientos arqueológicos que sacarían a la luz los restos de la civilización micénica, que vivió por entonces en el territorio que hoy identificamos con Grecia.

El máximo punto de esta oleada de descubrimientos ocurrió cuando se desenterró la Troya histórica. El toro de Minos (FCE), un clásico de la divulgación de la arqueología, cuenta la historia.

Moses Finley, El mundo de Odiseo

¿Cómo era la civilización micénica en la que vivió Odiseo? ¿Cómo se conformaba la sociedad griega de entonces y qué valores tenian? A partir de los textos que reflejan esta época, Moses Finley reconstruyó buena parte de la vida cotidiana de los griegos micénicos en El mundo de Odiseo (FCE).

Libros sobre el mundo de Odiseo. Foto: FCE

Edith Hall, Los griegos antiguos

Antes de la época helénica de Alejandro Magno estuvo la Grecia clásica, y antes de esta época ocurrió la Grecia arcaica, donde vivió Homero. Y varios siglos antes estuvieron la civilización micénica, donde vivieron los héroes de la Odisea y la Ilíada.

Y antes aún estuvo la civilización minoica. Todos ellos eran griegos, pero en épocas distintas. En Los griegos antiguos (Anagrama) la británica Edith Hall reflexiona sobre los valores de esta civilización, como la pluralidad, la apertura y la curiosidad.

Eric H. Cline, 1177 a.C.

Cuando Homero escribió la Ilíada y la Odisea, hacia el siglo VIII a.C., estaba contando historias ocurridas varios siglos antes, durante la era de bronce. Entre la civilización micénica y la griega arcaica hubo un silencio de varios siglos, donde los griegos cambiaron de tecnología e incluso de alfabeto.

Libros sobre los griegos de la Odisea. Foto: Anagrama | Planeta

Eric H. Cline explica en 1177 a.C. (Crítica) cómo las civilizaciones del mar Mediterráneo sucumbieron hacia finales de la era de bronce, en una catástrofe que bien podría estar simbolizada en la misma historia de la guerra de Troya.

Adrienne Mayor, Dioses y robots

Adrienne Mayor es una de las historiadoras más intrépidas en el ámbito clásico. Sus investigaciones y libros han abordado temas tan audaces como la visión que tenían los griegos y romanos de los fósiles de dinosaurios.

En este libro, Dioses y robots (Desperta Ferro Ediciones), uno de los pocos de Mayor traducidos al español, la académica habla de los autómatas y las máquinas semejantes a nuestros robots imaginadas por los griegos.

La Odisea y Dioses y robots. Foto: Penguin

Por supuesto, todos queremos repasar la Odisea

Todos estos libros, por supuesto, se acompañarán mejor con una relectura de la propia Odisea. El poema épico escrito por Homero en el siglo XVIII a.C. refleja una civilización que se refugiaba en los mitos ocurridos con varios siglos de antelación.

Aunque hay varias traducciones encomiables de la Odisea (Penguin), no dejaremos de recomendar la versión de Fernando Gutiérrez, que brilla por su claridad y hospitalidad.