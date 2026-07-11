¿Te Gustó “The Odyssey” de Nolan? Aquí 5 Libros sobre el Mundo de Odiseo y la Guerra de Troya

Christopher Nolan recrea “Odisea” de Homero en su más reciente película y esta es la oportunidad que esperábamos para recomendarte estos 5 libros sobre los griegos

Fotograma de The Odyssey¿Qué libros leer si te gustó The Odyssey? Foto: IMDb

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Este verano, Nolan revive la Odisea. Te recomendamos 5 libros para profundizar en la civilización griega y la guerra de Troya. ¡Sumérgete en el mundo de los héroes antiguos!

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