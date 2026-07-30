Chóferes Siguen Hospitalizados Tras Aparatoso Choque de Camiones en Centro de Monterrey

Los dos operadores involucrados en el fuerte accidente ocurrido en el cruce de Villagrán y Arteaga continúan internados en el Hospital General de Zona No. 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde reciben atención médica especializada.

El caso más delicado es el de Juan Antonio Espinosa Pérez, de 34 años, conductor de la Ruta 1 Pilares, quien resultó gravemente herido luego de que su unidad fuera impactada por un autobús que, presuntamente, presentó una falla mecánica al quedarse sin frenos.

Tras el fuerte choque, el camión de la Ruta 1 terminó proyectado contra la pared de un negocio que se encontraba desocupado. El operador sufrió una fractura expuesta grado III en la tibia izquierda, lesión que provocó daños irreversibles en la extremidad, por lo que los médicos se vieron obligados a amputarle la pierna.

Otro conductor permanece hospitalizado

De acuerdo con el reporte médico, el conductor permanece hospitalizado y evoluciona favorablemente tras la intervención quirúrgica, aunque continuará bajo observación.

Por su parte, José Luis Villegas Guerrero, de 57 años, conductor del autobús señalado como presunto responsable del accidente, también permanece internado. Presentó fracturas en la tibia y el peroné de la pierna derecha y fue sometido a cirugía durante las últimas horas.

El operador permanece bajo custodia de las autoridades mientras avanza la investigación para esclarecer las causas del accidente y determinar su situación jurídica.

Las autoridades continúan recabando información sobre el estado de salud de ambos choferes, además de dar seguimiento a los pasajeros que resultaron lesionados y brindar acompañamiento a las familias afectadas por este accidente que conmocionó a la zona centro de Monterrey.