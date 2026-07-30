Accidentes

Chóferes Siguen Hospitalizados Tras Aparatoso Choque de Camiones en Centro de Monterrey

El conductor de un camión de la Ruta 1 Pilares perdió la pierna izquierda a consecuencia de las graves lesiones que sufrió durante el aparatoso accidente.

Camion ruta 1Choferes siguen hospitalizados. Foto: N+

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Impactante choque en Monterrey: chofer de la Ruta 1 Pilares pierde una pierna tras accidente. Ambos conductores siguen hospitalizados mientras se investiga el caso.

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