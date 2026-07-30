“Fue Muy Buena la Decisión de la SEP”, Dice Sheinbaum sobre Cierre de Escuelas Militarizadas

En su Mañanera del Pueblo de hoy, 30 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum precisó que "fue muy buena decisión de la SEP" lo que planteó sobre el cierre de las escuelas militarizadas.

Sostuvo que la educación no puede justificar actos de violencia o abuso bajo el argumento de la disciplina.

"Es muy triste lo que pasó en Tamaulipas y se está atendiendo y es muy buena la decisión que toma la SEP porque con el pretexto de la disciplina hay abusos y eso no puede permitirse", dijo.

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Sheinbaum añadió que la formación escolar debe enseñar límites, pero también ser un espacio de libertad y desarrollo para niñas, niños y adolescentes. Por ello, afirmó que no debe tolerarse ningún tipo de abuso contra la infancia.

SEP ordenó eliminar la modalidad de escuelas militarizadas

La SEP informó que de cara al inicio del ciclo escolar 2026-2027, previsto para el 31 de agosto, las autoridades educativas estatales deberán garantizar que ninguna institución educativa ofrezca servicios bajo la denominación de escuela militarizada, castrense o cualquier otra que haga referencia a la instrucción o disciplina de carácter militar.

Como parte de esta estrategia, el titular de la dependencia, Mario Delgado, instruyó a las secretarías de Educación de las entidades federativas a revisar las autorizaciones, permisos y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgados a planteles con estas características.

La dependencia precisó que, si se detectan instituciones que continúen operando bajo ese esquema, deberán suspender sus actividades e iniciar los procedimientos administrativos para su clausurarla definitivamente.

FBPT