Educación

“Fue Muy Buena la Decisión de la SEP”, Dice Sheinbaum sobre Cierre de Escuelas Militarizadas

La presidenta Sheinbaum destacó la decisión de la SEP sobre el cierre de escuelas militarizadas tras el caso de Dafne

Alumnos de una escuela militarizada en Chiapas marcharon para evitar que sea cerrada. Foto: Cuartoscuro | ArchivoAlumnos de una escuela militarizada en Chiapas marcharon para evitar que sea cerrada. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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