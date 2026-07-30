Accidentes

Camión Urbano Choca contra Poste en León; Entre los Lesionados hay Dos Menores de Edad

El choque de un camión urbano contra un poste, dejó a 6 personas lesionadas, entre ellas un niño de 10 años que iba solo y una niña de 12 que viajaba con su mamá en León.

Seis Heridos Entre Ellos Una Niña de 12 y Un Niño de 10 Años en un Accidente en León.Seis Heridos Entre Ellos Una Niña de 12 y Un Niño de 10 Años en un Accidente en León. Foto N+

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Accidente en León: camión urbano impacta contra poste. Entre los lesionados, un niño de 10 años y una niña de 12. Lee más sobre el suceso.

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