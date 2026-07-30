Camión Urbano Choca contra Poste en León; Entre los Lesionados hay Dos Menores de Edad

Seis personas resultaron lesionadas derivado de un accidente vehicular, dos de ellos eran un niño de diez años que viajaba solo y una niña de doce que iba con su mamá.

El camión urbano de la ruta 3 Brisas con número económico le709 circulaba aparentemente a exceso de velocidad y por el carril de la derecha para atender las diferentes paradas.

El chofer aceleró en lugar de frenar en la última parada

Pero la última parada antes del retorno del libramiento José María Morelos, por debajo del distribuidor vial Juan Pablo Segundo, no se detuvo.

Foto: N+

Por el contrario aceleró y presuntamente debido a lo mojado del pavimento no pudo agarrar la curva del retorno y se impactó contra un poste y posteriormente contra la banqueta del camellón afectando en su totalidad la flecha y ambas llantas delanteras del camión.

Menor de 10 años que viajaba solo entre los más lesionados

Debido al fuerte impacto las personas terminaron golpeándose en diferentes partes del cuerpo entre los más lastimados estaba un menor de diez años que por la necesidad de su familia todos los días viaja solo hasta su trabajo ida y vuelta y debido al fuerte golpe estaba asustado, desorientado y adolorido de la cabeza y mano.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEO | Rescatan a Pareja a Minutos de que su Auto Cayera en un Barranco en Tlaxcala

Mientras que otras cinco personas fueron revisadas por paramédicos, al contar con golpes en mano, muñeca y brazos.

El conductor quedó como presentado ante las autoridades y se inició un reporte en movilidad por poner en riesgo a los pasajeros por la forma imprudente de conducir.