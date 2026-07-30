Cinco Menores Son Investigados Por el Asalto Armado a Una Tienda en San Felipe; Hay Un Detenido

Cinco jóvenes de entre 14 y 16 años de edad fueron señalados por presuntamente participar en un asalto a una tienda de abarrotes en la comunidad de San Isidro de Capellanía, donde habrían ingresado portando objetos que aparentaban ser armas largas.

De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, los jóvenes, presuntamente originarios de la comunidad de San Bartolo de Berrios, descendieron de una camioneta e intentaron cometer el robo.

En un operativo aseguraron un vehículo involucrado

Por lo que se generó un reporte ciudadano que movilizó a elementos de la Policía Municipal y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE).

Foto: N+

Durante el operativo, las corporaciones lograron asegurar el vehículo en el que se trasladaban los involucrados. Al realizar la inspección correspondiente, se confirmó que las armas localizadas en el interior eran de utilería tipo gotcha y armas de balines.

Se cuenta con una persona detenida por los hechos

Hasta el momento, una persona fue detenida, mientras que continúan las labores de búsqueda para localizar a los demás involucrados y determinar su responsabilidad en los hechos.

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La presidenta municipal de San Felipe, Sarai Lepe, confirmó el caso a través de sus redes sociales y señaló que las autoridades atendieron de manera inmediata el reporte para garantizar la seguridad de los habitantes.