Seguridad

Cinco Menores Son Investigados Por el Asalto Armado a Una Tienda en San Felipe; Hay Un Detenido

Cinco jóvenes de entre los 14 y 16 años, están siendo investigados por un asalto a mano armada a una tienda en la comunidad de San Isidro de Capellanía en San Felipe, Guanajuato.

Investigan a Cinco Menores Por Asalto Armado a Una Tienda en San Felipe Guanajuato.Investigan a Cinco Menores Por Asalto Armado a Una Tienda en San Felipe Guanajuato. Foto N+

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Jóvenes de 14 a 16 años involucrados en un asalto en San Felipe. Un detenido, armas de utilería incautadas. ¿Qué sigue para la comunidad?

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