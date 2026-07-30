Bloquean Carretera Reynosa-Monterrey por Demolición de Barda en Fraccionamiento Vista Alta

La circulación sobre la carretera Reynosa-Monterrey se está viendo afectada la mañana de este jueves 30 de julio de 2026 debido a un bloqueo realizado por vecinos del fraccionamiento Vista Alta, quienes protestan por la presunta demolición de una barda perimetral que construyeron para reforzar la seguridad de la zona.

El cierre ha provocado tráfico pesado en el carril con dirección a Monterrey, mientras algunos automovilistas permanecen varados y otros buscan rutas alternas para continuar su trayecto.

Tráfico Pesado Sobre Carretera Reynosa-Monterrey Hoy Jueves 30 de Julio de 2026. Foto: N+

De acuerdo con los habitantes del sector, la barda fue levantada con recursos y esfuerzo de los propios vecinos ante los constantes robos y actos delictivos registrados en el fraccionamiento. Señalan que la medida fue implementada como una forma de proteger a las familias que viven en el lugar.

Vecinos del fraccionamiento Vista Alta aseguran que la barda fue construida por seguridad

Los manifestantes señalaron que una constructora pretende demoler la estructura, situación que generó el bloqueo carretero como medida de protesta.

Según explicaron, en el fraccionamiento han enfrentado diversos problemas de inseguridad, por lo que decidieron organizarse y construir las bardas perimetrales para limitar el acceso y brindar mayor tranquilidad a los residentes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuánto tiempo permanecerá el bloqueo ni si existe algún acuerdo entre las partes involucradas.