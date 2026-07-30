Seguridad

Bloquean Carretera Reynosa-Monterrey por Demolición de Barda en Fraccionamiento Vista Alta

Vecinos del fraccionamiento Vista Alta bloquearon la carretera Reynosa-Monterrey para impedir la demolición de una barda.

Vecinos Bloquean Carretera Reynosa-MonterreyBloquean Carretera Reynosa-Monterrey por Demolición de Barda en Fraccionamiento Vista Alta. Foto: N+

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Vecinos de Vista Alta bloquean la carretera Reynosa-Monterrey para proteger su barda de seguridad. La circulación está afectada.

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