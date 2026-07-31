Sociedad

Temblor en México Hoy 31 de Julio 2026: Magnitud y Ubicación de Sismos este Viernes

Consulta aquí la magnitud y ubicación de los sismos registrados en las últimas horas en México hoy, 31 de julio de 2026

Personas sales a calles de la CDMX por temblorPersonas sales a calles de la CDMX por temblor. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Sabías que México ha registrado 1,227 réplicas del sismo de magnitud 7.4 en Chiapas? Conoce los detalles de los temblores de hoy y mantente informado con N+.

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