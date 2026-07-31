Temblor en México Hoy 31 de Julio 2026: Magnitud y Ubicación de Sismos este Viernes

Este 31 de julio de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy viernes.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Magnitud y ubicación de sismos hoy

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, hasta las 20:00 horas del 30 de julio se han registrado 1,227 réplicas del sismo de magnitud 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo, Chiapas, el pasado 17 de julio, la más grande de magnitud 6.5.

Durante la madrugada de hoy, el Sismológico informó sobre sismos de magnitud superior a 4.0 en el país, los registrados en las últimas horas son:

A las 6:49 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1 a 13 km al norte de Cintalapa, Chiapas, a 165 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 13 km al NORTE de CINTALAPA, CHIS 31/07/26 06:49:43 Lat 16.81 Lon -93.74 Pf 165 km pic.twitter.com/NGAxz0XwtZ — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 31, 2026

A las 4:49 horas, se registró un sismo de magnitud 4.2 a 33 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, a 93 km de profundidad.

A las 4:18 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1 a 142 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 7 km de profundidad.

A las 3:40 horas, se registró un sismo de magnitud 4.5 a 140 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 15 km de profundidad.

A las 3:41 horas, se registró un sismo de magnitud 4.4 a 30 km al noreste de Coyuca de Benitez, Guerrero, a 34 km de profundidad.

Con información de N+

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